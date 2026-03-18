Amritsar में पूर्व पार्षद के भतीजे पर फायरिंग, दहशत में इलाका

शहर के छेहरटा इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब अज्ञात हमलावरों

अमृतसर: शहर के छेहरटा इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक पूर्व पार्षद का भतीजा बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, हमलावर स्कूटी पर सवार होकर आए और युवक पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

फायरिंग की इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके।