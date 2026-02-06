Main Menu

किसानों के प्रदर्शन से पहले घबराई पंजाब सरकार, धरने से पहले घरों पर रेड

Edited By Kamini,Updated: 06 Feb, 2026 10:11 AM

police raid at harjinder singh gharacho house

पंजाब में आज किसान नेता हरजिंदर सिंह घराचों के घर भारी संख्या में पुलिस टीम रेड करने पहुंची।

पंजाब डेस्क : पंजाब में आज किसान नेता हरजिंदर सिंह घराचों के घर भारी संख्या में पुलिस टीम रेड करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक, आज भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के ब्लॉक नेता हरजिंदर सिंह घराचों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची। दरअसल, किसानों की ओर से आज बठिंडा जेल में बंद 2 किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर डीसी कार्यालय बठिंडा के सामने पक्का धरना देने का ऐलान था। इसी के मद्देनजर पुलिस ने यह कार्रवाई की।

पुलिस की इस रेड से अलग-अलग गांवों में तनाव का माहौल बन गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां के घर पर भी रेड की। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो वह घर पर मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही, भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के मुताबिक, पुलिस ने दर्जनों गांवों में घरों, महिलाओं, गंडुआनों और उगराहां समेत कई लोगों के घरों पर रेड की। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर किसान संगठन में भारी विरोध है। इस रेड के दौरान पुलिस ने कई महिलाओं के साथ मारपीट भी की।

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने किसान नेता अजैब सिंह जखेपल और करमजीत सिंह मंगवाल को हिरासत में ले लिया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां, संगरूर जिला अध्यक्ष अमरीक सिंह गंडुआन, सुखपाल सिंह मानक और अन्य नेता पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे। गौरतलब है कि हाल ही में जिला प्रशासन और किसान संगठन के बीच हुई मीटिंग फेल हो गई थी, जिसके बाद किसानों ने बठिंडा में राज्य स्तरीय सभा करने और जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव करने का फैसला किया था।

