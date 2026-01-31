Main Menu

आम आदमी पार्टी का ये कैसा फरमान! RTI एक्टिविस्ट की एक पोस्ट ने मचाया तहलका

Edited By Kalash,Updated: 31 Jan, 2026 02:04 PM

rti activist questioned aap

आर.टी.आई. एक्टिविस्ट माणिक गोयल ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों और स्कूलों पर आम आदमी पार्टी के झंडे का रंग किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं।

पंजाब ​​डेस्क : आर.टी.आई. एक्टिविस्ट माणिक गोयल ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों और स्कूलों पर आम आदमी पार्टी के झंडे का रंग किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने डर जताया कि अब हर सरकारी बिल्डिंग को एक ही रंग में रंगा जाएगा, क्योंकि इन जगहों पर वोट डाले जाते हैं और यह इनडायरेक्टली एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट है।

मानिक गोयल ने मानसा के सिविल हॉस्पिटल की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी खर्चे पर इसे अपने झंडे के रंग में रंग दिया है। गोयल ने कहा कि हॉस्पिटल का रंग थोड़ा फीका रह गया लग रहा है, इसलिए स्कूलों के लिए बकायजा पीले रंग के कोड कर दिए गए हैं। 

मानिक गोयल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पहली फोटो मानसा के सिविल हॉस्पिटल की है, जिसे झाड़ू वालों ने सरकारी खर्चे पर अपने झंडे के रंग जैसा कर दिया है। कल मैंने आपको नए ऑर्डर के बारे में बताया था कि स्कूलों पर भी झाड़ू के झंडे जैसा रंग करने के आदेश सुना दिए गए हैं। मानसा अस्पताल वाला रंग थोड़ा फीका रह गया लगता है इसलिए स्कूलों वाले रंग में बकायदा पीले रंग के को दिए हैं। अब लगता है हर सरकारी बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, टॉयलेट, हॉस्पिटल का रंग यही हुआ मिलेगा। क्योंकि इन जगहों पर ही वोटिंग होती है जो कि असीधे तौर पर बड़ी मशहूरी है। अब हर पार्टी आकर पहले अपने रंग करने पर अरबों रूपए लगाया करेगी क्योंकि झाड़ू वाले गंदी आदत डाल रहे हैं।  

