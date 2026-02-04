Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब पुलिस का हवलदार गिरफ्तार, पास्टर बजिंदर सिंह मामले से जुड़े तार

पंजाब पुलिस का हवलदार गिरफ्तार, पास्टर बजिंदर सिंह मामले से जुड़े तार

Edited By Vatika,Updated: 04 Feb, 2026 04:50 PM

pastor bajinder singh

मानसा जेल में बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पादरी बजिंदर सिंह के मामले में

मानसा (संदीप मित्तल): मानसा जेल में बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पादरी बजिंदर सिंह के मामले में मानसा जेल के एक हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, पादरी को जेल के भीतर मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के आरोप में पुलिस ने हवलदार निर्पाल सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार, मानसा जेल में तलाशी के दौरान पादरी बजिंदर सिंह के पास से एक मोबाइल फोन और 2,500 रुपये नकद बरामद किए गए थे। जांच के दौरान आरोपी द्वारा जेल के हवलदार निर्पाल सिंह की पहचान की गई। इसके बाद मानसा पुलिस ने मामला दर्ज कर निर्पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पहले पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि, बाद में हवलदार निर्पाल सिंह की पहचान आरोपी के रूप में होने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।

 

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!