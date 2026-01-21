हनी ट्रैप का जाल: चाय का एक कप पिला उतरवा लिए कपड़ें, सामने आया सनसनीखेज मामला

हनी ट्रैप का एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है

बठिंडा (विजय वर्मा): बठिंडा में हनी ट्रैप का एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुंबई से आए एक युवक को सहायता के बहाने घर बुलाकर नशीली चाय पिलाई गई, फिर बेहोशी की हालत में उसकी नग्न वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपियों ने पहले 15 हजार रुपये नकद और सोने के गहने लूट लिए और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 1.50 लाख रुपये की मांग की जा रही है। नालासोपारा पश्चिम, मुंबई निवासी गगनजोत सिंह ने इस संबंध में बठिंडा रेंज के डीआईजी को लिखित शिकायत सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित ने बताया कि वह 14 जनवरी 2026 को दोस्त के गृहप्रवेश और बच्चों के जन्मदिन समारोह में शामिल होने बठिंडा आया था। 16 जनवरी को मुंबई लौटते समय उसे रूपम (काल्पनिक नाम) नामक महिला का फोन आया, जिससे उसकी करीब एक साल पहले बठिंडा जिला अदालत में मुलाकात हुई थी। महिला ने उस समय अपने पति से जुड़े चेक बाउंस मामलों का हवाला देकर मदद मांगी थी।

पीड़ित के अनुसार, महिला ने पारिवारिक विवाद सुलझाने के बहाने उसे आदर्श नगर स्थित अपने घर बुलाया। घर पहुंचने पर महिला अकेली थी और उसने चाय पिलाई। चाय पीने के कुछ ही मिनटों बाद पीड़ित अर्ध-बेहोशी की हालत में चला गया। इसी दौरान तीन महिलाएं और दो पुरुष वहां पहुंचे, जिन्होंने उसके कपड़े उतारकर मोबाइल फोन से नग्न वीडियो बना ली। आरोप है कि आरोपियों ने उसके गले से सोने की चेन, अंगूठी जबरन उतार ली, पर्स से करीब 15 हजार रुपये नकद निकाल लिए और बैग से आधार कार्ड व पैन कार्ड भी ले लिए।

आरोपियों ने धमकी दी कि यदि 20 जनवरी तक 1.50 लाख रुपये नहीं दिए गए तो वीडियो सोशल मीडिया और उसके परिजनों को भेज दी जाएगी। इसके बाद उसे अर्ध-चेतन अवस्था में घर से बाहर फेंक दिया गया। पीड़ित ने आशंका जताई है कि यह एक संगठित गिरोह है, जो निर्दोष लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर लूट और ब्लैकमेलिंग कर रहा है। उसने आरोपियों के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक वीडियो और परिजनों के नंबर हटवाने तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है।

