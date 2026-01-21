पंजाब में खरीदी गई थी लोहड़ी व मकर संक्रांति की 10 करोड़ ईनाम वाली टिकट

बठिंडा से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर निकाली गई पंजाब स्टेट लाटरी की 10 करोड़ रुपये की प्रथम पुरस्कार वाली टिकट बठिंडा शहर के भगवती इंटरप्राइज की तरफ से बेची गई है।

बठिंडा (विजय) : बठिंडा से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर निकाली गई पंजाब स्टेट लाटरी की 10 करोड़ रुपये की प्रथम पुरस्कार वाली टिकट बठिंडा शहर के भगवती इंटरप्राइज की तरफ से बेची गई है। भगवती इंटरप्राइज के मालिक हरीश सिंगला उर्फ डब्बू ने बताया कि वह पिछले 40 सालों से पंजाब सरकार की लाटरी का होलसेल का काम करते आ रहे है। इस बार लोहड़ी और मकर संक्रांति पर सरकार की तरफ से पंजाब स्टेट लाटरी की 10 करोड़ रुपये की प्रथम पुरस्कार वाली टिकट उनके द्वारा रिटेल विक्रेता मदन लाटरी किलियांवाली (पंजाब) बेची गई थी। जिनसे इस लाटरी के विजेता पृथवी सिंह निवासी गांव मध्मदपूरिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा ने खरीदी थी। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनके द्वारा बेची गई लाटरी का पहला इनाम निकाला है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

गौरतलब है कि लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार के लाटरी विभाग द्वारा विशेष ड्रा निकाला गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार की राशि 10 करोड़ रुपये रखी गई थी। ड्रा की घोषणा होते ही यह स्पष्ट हो गया कि विजेता टिकट बठिंडा से बेची गई थी। लाटरी विक्रेता के अनुसार यह टिकट उनके काउंटर से ही बेची गई थी। उन्होंने बताया कि इस खबर के बाद से उनके पास बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और लोग बड़ी संख्या में लाटरी खरीदने के लिए भी पहुंच रहे हैं।

