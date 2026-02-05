26 minutes ago
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 05 Feb, 2026 12:55 PM
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़े विवादों की लिस्ट दिन-ब-दिन लंबी होती जा रही है...
1) आम आदमी पार्टी में विवाद! मंत्री संजीव अरोड़ा ने ही खोल दी अपने मंत्रियों की पोल
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़े विवादों की लिस्ट दिन-ब-दिन लंबी होती जा रही है...
2) पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट! 7-8 फरवरी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी
पंजाब में सर्दी के मौसम के दौरान एक बार फिर घने कोहरे ने असर दिखाना..
3) Jalandhar में हैवानियत, खाना मांग रही बच्ची को जमीन पर पटका, फिर मार डाला...
दूरदर्शन एन्क्लेव में मंगलवार रात शराबी पिता ने अपनी ही 5 साल की बेटी की हत्या कर ..
4) लाडोवाल Toll Plaza से गुजरने वाले लोग हो जाएं Alert, डर के मारे कर्मचारी भी बेबस, पढ़ें...
महानगर के लाडोवाल टोल टैक्स पर इन दिनों कानून का नहीं बल्कि बदमाशों का ..
5) मोगा में दर्दनाक हादसा, मौके पर 2 लोगों की मौ+त, ट्रकों के उड़े परखच्चे
मोगा के कस्बा बाघा पुराना से स्मालसर सड़क के नज़दीक पॉलिटेक्निक कॉलेज...
मेष राशि वालों आज व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र पर आपके काम की सराहना होगी। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। जीवनसाथी के साथ...
वृष राशि वालों आज ऑफिस में बहस करने से बचें। बिजनेस में नई साझेदारी सोच-समझकर करें। लव पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं।
मिथुन राशि वालों आज अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। प्रेमी के साथ किसी पुरानी बात पर अनबन हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। धन के निवेश के लिए दिन शुभ नहीं है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा।
सिंह राशि वालों आज बिजनेस में मुनाफा होने की प्रबल संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
कन्या राशि वालों आज की गई व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लव लाइफ में थोड़ी दूरी आ सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई...
तुला राशि वालों आज आप नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। ऑफिस में सहयोगियों का व्यवहार अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज बिजनेस में कोई बड़ा जोखिम न लें। नौकरी में टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा। पति-पत्नी के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धनु राशि वालों आज किस्मत का साथ मिलेगा और रुका हुआ पैसा आएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कोई योजना सफल होगी। अविवाहितों के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है।
मकर राशि वालों आज आप करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। व्यापार में नई डील फाइनल होगी। जीवनसाथी के साथ बहस करने से बचें।
कुंभ राशि वालों आज खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बिगड़ सकता है। नौकरी में काम का बोझ बढ़ेगा। पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार होगा। पढ़ाई में ध्यान...
मीन राशि वालों आज व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। ऑफिस में सीनियर्स से तारीफ मिलेगी। लव लाइफ सुखद रहेगी। छात्र अपने भविष्य की योजना बनाएंगे।
