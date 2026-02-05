मोगा में दर्दनाक हादसा, मौके पर 2 लोगों की मौ+त, ट्रकों के उड़े परखच्चे

मोगा के कस्बा बाघा पुराना से स्मालसर सड़क के नज़दीक पॉलिटेक्नि

मोगा: मोगा के कस्बा बाघा पुराना से स्मालसर सड़क के नज़दीक पॉलिटेक्निक कॉलेज रोडे के पास घोड़ा-ट्रॉला और ट्रकों के बीच आमने-सामने भयानक टक्कर होने की सूचना मिली है। इस हादसे में दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान यह भी बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए दोनों व्यक्ति ट्रक चालक हैं, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। मौके पर समाजसेवी लोगों और गांव के लोगों की मदद से हादसे का शिकार हुए ट्रकों में फंसे मृतकों के शव बाहर निकाले जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस पार्टी द्वारा इस मामले के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।