Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 17 Feb, 2026 12:53 PM

punjab top 5

शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह झिंजर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत ..

1) CM मान को हटाने की तैयारी! सियासी वेंटिलेटर बना Fortis , अकाली दल ने उठाए सवाल
शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह झिंजर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत ..

2) केंद्र सरकार के पास पहुंची पंजाब के DGP और मुख्य सचिव की शिकायत! सुखजिंदर रंधावा ने लिखा पत्र
गुरदासपुर से लोकसभा सांसद और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मोगा..

3) Breaking: मोहाली में फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर पुलिस
पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल आई है। इस बार धमकी में मो..

4)  Rain Alert: पंजाब में बारिश को लेकर नई Update, मौसम विभाग ने की बड़ी भविष्यवाणी
पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए..

और ये भी पढ़े

5) पंजाब सरकार के दावों की निकली हवा! सरेआम नशा करते युवक की वीडियो वायरल
 पंजाब सरकार द्वारा नशे पर लगाम लगाने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत ...

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!