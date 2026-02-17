1 hour ago
2 hours ago
13 hours ago
16 hours ago
17 hours ago
19 hours ago
20 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
Tuesday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 17 Feb, 2026 12:53 PM
शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह झिंजर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत ..
1) CM मान को हटाने की तैयारी! सियासी वेंटिलेटर बना Fortis , अकाली दल ने उठाए सवाल
शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह झिंजर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत ..
2) केंद्र सरकार के पास पहुंची पंजाब के DGP और मुख्य सचिव की शिकायत! सुखजिंदर रंधावा ने लिखा पत्र
गुरदासपुर से लोकसभा सांसद और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मोगा..
3) Breaking: मोहाली में फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर पुलिस
पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल आई है। इस बार धमकी में मो..
4) Rain Alert: पंजाब में बारिश को लेकर नई Update, मौसम विभाग ने की बड़ी भविष्यवाणी
पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) पंजाब सरकार के दावों की निकली हवा! सरेआम नशा करते युवक की वीडियो वायरल
पंजाब सरकार द्वारा नशे पर लगाम लगाने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत ...
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास के बड़े फैसले सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
USD $
17/02/2026 12:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन संतुलित रहने वाला है। कार्यस्थल पर नए अवसर और परिचय बन सकते हैं। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव बढ़ सकता है।
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा। घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा।
मिथुन राशि वालों का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। संतान की उपलब्धियों से खुशी मिलेगी। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं।
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
सिंह राशि वालों का दिन आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। युवाओं को नए करियर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को...
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है।
तुला राशि वालों का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है। घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति देने वाला रहेगा। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। आय के नए स्रोत...
धनु राशि वालों का दिन अनुकूल रहेगा। मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक मेहमानों का आगमन संभव है।
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन सकते हैं। निवेश करने से पहले सलाह लेना लाभकारी रहेगा।
कुंभ राशि वालों का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। नए काम की शुरुआत करने का विचार सफल हो सकता है।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विदेश से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी या करियर में सफलता के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता...
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes