JEE Mains 2026: सोशल मीडिया पर फैली पेपर लीक की खबरें, जानें पूरा सच

Edited By Kalash,Updated: 22 Jan, 2026 12:22 PM

देश की सबसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जे.ई.ई. मेन 2026 का बुधवार को आगाज हुआ

लुधियाना (विक्की): देश की सबसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जे.ई.ई. मेन 2026 का बुधवार को आगाज हुआ और इसके साथ ही शाम को इसका पेपर लीक होने की अफवाह भी फैल गई। सोशल मीडिया पर चल रही पेपर लीक की खबरों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रुख अपनाया है। इसे लेकर एन.टी.ए. ने एक्स पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर विद्यार्थियों और माता-पिता को अलर्ट किया कि वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर चल रहे क्वेश्चन पेपर लीक के दावे पूरी तरह से नकली और गुमराह करने वाले हैं।

एजेंसी ने साफ किया कि कुछ शरारती तत्व और साइबर अपराधी स्टूडेंट्स को धोखा देने के लिए नकली क्वेश्चन पेपर बेचने का लालच दे रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए दावा कर रहे हैं कि उनके पास आने वाले एग्जाम के असली पेपर हैं, जो एक सोची-समझी साजिश और स्कैम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों में वॉट्सऐप और टेलीग्राम पर ऐसे कई पोस्ट देखे गए हैं जहां पैसे के बदले क्वेश्चन पेपर देने का वादा किया जा रहा है।

NTA के मुताबिक ये क्रिमिनल स्टूडेंट्स के पैनिक का फायदा उठाकर उनसे मोटी रकम ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसी ने साफ किया है कि एग्जाम की कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसलिए पेपर लीक होना लगभग नामुमकिन है। जो स्टूडेंट्स इन फेक एक्टिविटीज में शामिल पाए जाते हैं, उन पर केस किया जा सकता है और उन्हें एग्जाम से वंचित किया जा सकता है। NTA ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा करें और अपडेट्स के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें।

