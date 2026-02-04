Punjab: तेज रफ्तार Scorpio कार बेकाबू होकर घर में घुसी, तस्वीरें आई सामने

भदौर के पास गांव अलकरा में एक तेज रफ्तार स्कार्पियो कार बेकाबू

पंजाब डेस्कः भदौर के पास गांव अलकरा में एक तेज रफ्तार स्कार्पियो कार बेकाबू होकर घर में घुस गई। इस हादसे में कार सवार लड़के बाल-बाल बचे।

जानकारी के अनुसार, स्कार्पियो चालक तेज रफ्तार होने के कारण गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे स्थित घर के अंदर जा घुसा। इस पूरी घटना की तस्वीरें भी सामने आई है। घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कार सवार लड़कों को बाहर निकालने में मदद की। वहीं उक्त पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।