  • कहर ओ रब्बा : लंगर की सेवा करके घर लौट रही महिला के साथ दर्दनाक हादसा

Edited By Urmila,Updated: 02 Mar, 2026 03:21 PM

the tragic death of a woman returning home after serving langar

कार ड्राइवर इतना बेकाबू था कि टक्कर लगने के बाद महिला बलविंदर कौर 10 फीट हवा में उछलकर सड़क किनारे गिर गईं।

गुरदासपुर (विनोद): चोला साहिब जा रहे जत्थे के स्वागत के लिए लगाए गए लंगर से सेवा करके अपने गांव गजनीपुर लौट रही एक महिला को गुरदासपुर डेरा बाबा नानक रोड पर गजनीपुर गांव के बाहर एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और भाग गया।

परिवार के मुताबिक, कार ड्राइवर इतना बेकाबू था कि टक्कर लगने के बाद महिला बलविंदर कौर 10 फीट हवा में उछलकर सड़क किनारे गिर गईं। शायद सिर पर कुछ लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार ड्राइवर रुकने के बजाय भाग गया, लेकिन जोरदार टक्कर लगने से उसकी आगे की नंबर प्लेट वहीं गिर गई।

परिवार के पुलिस में शिकायत करने के बाद जौडा छत्तरों पुलिस चौकी ने नंबर प्लेट के आधार पर कार ड्राइवर की पहचान कर रही है। मृतक महिला बलविंदर कौर के परिवार के सदस्य सतवंत सिंह, बलविंदर सिंह और गुरकीरत सिंह ने बताया कि 52 साल की बलविंदर कौर गुरदासपुर से गुजर रहे चोला साहिब जत्थे के स्वागत के लिए रखे गए लंगर में सेवा करके अपने गांव गजनीपुर लौट रही थीं, तभी सड़क पर पीछे से आई एक तेज रफ्तार सफेद कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह हवा में उछल गईं। उन्होंने मांग की कि ऐसे लापरवाह कार ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

