पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत सिंह का आज अंतिम संस्कार, जल्द बनेगी संघर्ष की अगली रूपरेखा

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत सिंह का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत सिंह का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अदियां चेक पोस्ट पर 2 पुलिसवालों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि रणजीत सिंह 25 फरवरी को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार न करने का ऐलान किया था, लेकिन रणजीत के शव की बिगड़ती हालत को देखते हुए परिवार और संगठनों ने आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

रणजीत सिंह की शादी नहीं हुई थी, इसलिए परिवार ने उसके सेहरा सजा कर अंतिम संस्कार गांव के श्मशान घाट में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के नेता और गांववाले उनके घर पहुंचे। परिवार वालों और संगठनों के नेताओं का कहना है कि इंसाफ की लड़ाई नहीं रुकेगी और रणजीत सिंह की अंतिम अरदास के दिन 16 मार्च को अगली रूपरेखा बनाई जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में इलाके के लोग और अलग-अलग संगठनों के नेता मौजूद थे।

