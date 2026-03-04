अभी नहीं होगा रणजीत सिंह का अंतिम संस्कार, High Court का रुख करेगा परिवार

गुरदासपुर में 2 पुलिसवालों की शहादत के मामले में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत सिंह का शव आज परिवार को मिल गया।

गुरदासपुर (गुरप्रीत): गुरदासपुर में 2 पुलिसवालों की शहादत के मामले में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत सिंह का शव आज परिवार को मिल गया। परिवार अभी रणजीत सिंह का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। उनके पिता अभी विदेश में हैं और उनके आने के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा, रणजीत सिंह का दोबारा पोस्टमॉर्टम करवाने के लिए हाईकोर्ट जाने का फैसला किया गया है।

इस बारे में बात करते हुए एडवोकेट रवि दीप बडियाल ने कहा कि रणजीत सिंह का पोस्टमॉर्टम हो चुका है और वह इसकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार ने आरोप लगाया है कि रणजीत सिंह के शरीर पर चोट के निशान हैं। उन्होंने कहा कि परिवार ने उनसे हाईकोर्ट में दोबारा पोस्टमॉर्टम के लिए अपील करने को कहा है। उन्होंने कहा कि रणजीत सिंह को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया गया था या नहीं, यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा।

