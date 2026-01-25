Main Menu

पुलिस नाका लगाकर कर रहा था वसूली, वीडियो बनानी शुरू की तो हुआ खुलासा

25 Jan, 2026

jalandhar s fake police checkpoint

पिम्स अस्पताल के सामने मार्केट में कथित तौर पर नकली नाका लगाकर युवकों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया।

जालंधर: पिम्स अस्पताल के सामने मार्केट में कथित तौर पर नकली नाका लगाकर युवकों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। घटना अर्बन स्टेट फेस-3 निवासी आकाशदीप सिंह और उनके दोस्तों के साथ हुई, जो जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे।  आकाशदीप ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ दो बाइकों पर सवार थे, तभी पिम्स अस्पताल के पास एक पुलिसकर्मी दो अन्य युवकों के साथ सिविल कपड़ों में खड़ा मिला। उन्होंने युवकों को रोक लिया और बाइक की पीछे नंबर प्लेट न होने का हवाला देते हुए डराना शुरू किया।

युवकों ने बाइक रोककर दस्तावेज मांगे और चालान काटने का झूठा हवाला दिया। आकाशदीप को इस दौरान शक हुआ और उन्होंने पूरे नाके का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाते ही नकली पुलिसकर्मी और उसके दो साथी मौके से भाग निकले।

Police Fraud

जब आकाशदीप ने नाके की जानकारी पूछी तो पुलिसकर्मी ने खुद को लगातार थाना नंबर-7, फिर थाना-6 और अंत में स्पेशल स्टाफ का मुलाजिम बताया। युवकों पर चालान और थाने ले जाने की धमकी भी दी गई। हालांकि, आकाशदीप ने मोबाइल पर पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। युवकों ने बाइक रोककर दस्तावेज मांगे और चालान काटने का झूठा हवाला दिया। आकाशदीप को इस दौरान शक हुआ और उन्होंने पूरे नाके का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाते ही नकली पुलिसकर्मी और उसके दो साथी मौके से भाग निकले। बाद में आकाशदीप और उनके दोस्त थाना नंबर-7 पहुंचे, जहां यह पता चला कि उक्त पुलिसकर्मी वहां तैनात नहीं है।

स्थानीय लोगों ने खुलासा किया कि वह पुलिसकर्मी कथित तौर पर शिवसेना नेता का गनमैन है, जो नकली नाके लगाकर अवैध वसूली करता है। आकाशदीप ने कहा कि सोमवार को वह वीडियो और सबूतों के साथ पुलिस कमिश्नर से शिकायत करेंगे और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे।

