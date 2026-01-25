रिश्ते शर्मसार: भतीजे ने बेरहमी से ताया को उतारा मौ/त के घाट

भतीजे ने रिश्तों को तार-तार करते हुए अपने ही सगे ताया की हत्या कर दी है।

मोगा (कशिश): मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भतीजे ने रिश्तों को तार-तार करते हुए अपने ही सगे ताया की हत्या कर दी है। मृतक की पहचान सोहन लाल (62) के रूप में हुई है जो कि मीट का काम करता था।

बताया जा रहा है कि यह घटना घरेलू कलह का नतीजा है। सुबह करीब 3 बजे जब सोहन लाल अपने घर पर था, तो उसके भतीजे ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिए, जिस कारण उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोकल पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने शव को कब्जे में ले लिया है और हत्या के असली कारणों का पता लगाने के लिए मामले की पूरी जांच की जा रही है।

