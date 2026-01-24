Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : 10वीं के छात्र के लिए काल बनी चाइना डोर तो वहीं मौसम Alert, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : 10वीं के छात्र के लिए काल बनी चाइना डोर तो वहीं मौसम Alert, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 24 Jan, 2026 05:02 PM

breaking news punjab top 10 top 10

Punjab : फौजी पिता ने वर्दी पहनकर शहीद बेटे को दी सलामी, भावुक हुआ माहौल

1. स्कूल से घर लौट रहे 10वीं क्लास के स्टूडेंट की चाइना डोर से गर्दन कटने से मौ+त
 समराला पुलिस के चाइना डोर के खिलाफ सख्ती के लाख दावों के बावजूद, शनिवार ...

2. Punjab : फौजी पिता ने वर्दी पहनकर शहीद बेटे को दी सलामी, भावुक हुआ माहौल
जम्मू–कश्मीर के डोडा जिले में ड्यूटी के दौरान हुए सड़क हादसे में शहीद हुए भारतीय सेना ...

3. एक बार फिर विवादों में घिरे पंजाबी सिंगर Singga, म्यूजिक इंडस्ट्री पर दिए बयान ने बढ़ाई मुश्किलें
 पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित सिंगर सिंगा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं...

4. ‘जो नहीं मिला, उसे दफा कीजिए…’ शायराना अंदाज में Navjot Sidhu ने जताई नाराजगी
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय ...

और ये भी पढ़े

5. Punjab Weather: 26 जनवरी को पंजाब भर में Alert, मौसम विभाग ने जारी की भविष्यवाणी
पंजाब में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी...

6. 26 जनवरी से पहले पंजाब में धमाका, रेलवे लाइन को बनाया निशाना
गणतंत्र दिवस के समारोह से सिर्फ 48 घंटे पहले पंजाब में बड़ा धमाका हुआ है। यह धमाका सरहिंद...

7. सरहिंद ब्लास्ट मामले पर भाजपा के तरुण चुघ ने जताई चिंता, बोले- कानून-व्यवस्था संभालने में AAP नाकाम
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने सरहिंद ब्लास्ट को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर...

8. Jalandhar: पतंग लूटते समय खेत में खोदे गहरे गड्ढे में गिरा 9 वर्षीय बच्चा, मौ+त
बसंत पंचमी के दिन शहर में हुई मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति ...

9. पंजाब के युवक की अमेरिका में दर्दनाक मौ'त, परिवार में छाया मातम
दुखद खबर सामने आई है कि तरनतारन के खेमकरण विधानसभा हलके के सीमावर्ती गांव खालड़ा ...

10. पंजाब में रेलवे लाइन पर हुए Blast पर पुलिस का पहला बयान आया सामने
सरहिंद रेलवे फाटक के पास खानपुर फाटक के पास मालगाड़ी के रेलवे ट्रैक पर हुए बम ब्लास्ट की...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!