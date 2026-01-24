1 hour ago
Punjab में आज : 10वीं के छात्र के लिए काल बनी चाइना डोर तो वहीं मौसम Alert, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 24 Jan, 2026 05:02 PM
Punjab : फौजी पिता ने वर्दी पहनकर शहीद बेटे को दी सलामी, भावुक हुआ माहौल
1. स्कूल से घर लौट रहे 10वीं क्लास के स्टूडेंट की चाइना डोर से गर्दन कटने से मौ+त
समराला पुलिस के चाइना डोर के खिलाफ सख्ती के लाख दावों के बावजूद, शनिवार ...
2. Punjab : फौजी पिता ने वर्दी पहनकर शहीद बेटे को दी सलामी, भावुक हुआ माहौल
जम्मू–कश्मीर के डोडा जिले में ड्यूटी के दौरान हुए सड़क हादसे में शहीद हुए भारतीय सेना ...
3. एक बार फिर विवादों में घिरे पंजाबी सिंगर Singga, म्यूजिक इंडस्ट्री पर दिए बयान ने बढ़ाई मुश्किलें
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित सिंगर सिंगा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं...
4. ‘जो नहीं मिला, उसे दफा कीजिए…’ शायराना अंदाज में Navjot Sidhu ने जताई नाराजगी
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय ...
5. Punjab Weather: 26 जनवरी को पंजाब भर में Alert, मौसम विभाग ने जारी की भविष्यवाणी
पंजाब में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी...
6. 26 जनवरी से पहले पंजाब में धमाका, रेलवे लाइन को बनाया निशाना
गणतंत्र दिवस के समारोह से सिर्फ 48 घंटे पहले पंजाब में बड़ा धमाका हुआ है। यह धमाका सरहिंद...
7. सरहिंद ब्लास्ट मामले पर भाजपा के तरुण चुघ ने जताई चिंता, बोले- कानून-व्यवस्था संभालने में AAP नाकाम
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने सरहिंद ब्लास्ट को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर...
8. Jalandhar: पतंग लूटते समय खेत में खोदे गहरे गड्ढे में गिरा 9 वर्षीय बच्चा, मौ+त
बसंत पंचमी के दिन शहर में हुई मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति ...
9. पंजाब के युवक की अमेरिका में दर्दनाक मौ'त, परिवार में छाया मातम
दुखद खबर सामने आई है कि तरनतारन के खेमकरण विधानसभा हलके के सीमावर्ती गांव खालड़ा ...
10. पंजाब में रेलवे लाइन पर हुए Blast पर पुलिस का पहला बयान आया सामने
सरहिंद रेलवे फाटक के पास खानपुर फाटक के पास मालगाड़ी के रेलवे ट्रैक पर हुए बम ब्लास्ट की...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज किसी नई योजना पर काम कर सकते हैं। घर में किसी मेहमान के आने से रौनक बढ़ेगी।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की...
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई नई स्किल या कोर्स सीखने का मन बना सकते हैं। बिज़नेस के दौरान किसी वरिष्ठ से मुलाकात हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आपका व्यवहार लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। रुके हुए कामों को पूरा करने में जीवनसाथी से सहयोग मिल सकता है। कामकाज में तेज़ी आ सकती है।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। मेहमानों के आने से घर में रौनक का माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज आप अपने करियर को लेकर नया कदम बढ़ा सकते हैं। जीवनसाथी से चल रहे विवाद का अंत हो सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। लंबे समय से रुके कामों में अचानक तेजी आ सकती है। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आज किसी जरूरत का समाधान हो सकता है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में शत्रु आपके खिलाफ कोई...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काम में कोई अनोखा आइडिया सफलता दिला सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी।
