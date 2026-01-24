Main Menu

  • सरहिंद ब्लास्ट मामले पर भाजपा के तरुण चुघ ने जताई चिंता, बोले-  कानून-व्यवस्था संभालने में AAP नाकाम

सरहिंद में हुए धमाके को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने गहरी चिंता जताई है।

चंडीगढ़: सरहिंद में हुए धमाके को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने गहरी चिंता जताई है। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ''सरहिंद ब्लास्ट एक चौंकाने वाली घटना है जो देश विरोधी ताकतों के नापाक मंसूबों को दिखाती है। सीमावर्ती राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने में AAP सरकार की बार-बार की नाकामियों ने पंजाब को कगार पर ला दिया है। केजरीवाल-भगवंत मान की जोड़ी के संवेदनशील स्थिति को संभालने में बुरी तरह नाकाम रहने के बाद अब NIA को जांच अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। पंजाब के लोगों में दहशत और डर फैल गया है क्योंकि हथियार चलाने वाले गुंडे और देश विरोधी लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे पंजाब में एक अभूतपूर्व खतरनाक स्थिति बन गई है।''

गौरतलब है कि गत रात करीब 9.30 बजे  सरहिंद रेलवे लाइन पर धमाका हुआ है। इस घटना में एक मालगाड़ी का इंजन डैमेज हो गया जबकि मालगाड़ी के चालक को भी गंभीर चोटें आई। वहीं धमाके में मालगाड़ी को नुकसान हुआ है, अगर पैसेंजर ट्रेन इसका शिकार होती तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था।

