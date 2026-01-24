Main Menu

एक बार फिर विवादों में घिरे पंजाबी सिंगर Singga, म्यूजिक इंडस्ट्री पर दिए बयान ने बढ़ाई मुश्किलें

Edited By Kamini,Updated: 24 Jan, 2026 03:57 PM

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित सिंगर सिंगा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं।

पंजाब डेस्क : पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित सिंगर सिंगा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। अपने आने वाले गीत ‘असला 2.0’ की रिलीज से पहले उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के सामने आने के बाद उन्हें कड़ी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।

वायरल वीडियो में सिंगा म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों पर निशाना साधते हुए कहते नजर आते हैं कि इंडस्ट्री में अब पहले जैसी मर्दानगी नहीं रही। उन्होंने कई कलाकारों को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिगा ने कहा था, ''न ही कोई बंदा है और न ही मर्दों वाली बात रह गई है... आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्यादातर छक्के आ गए हैं, मुझे लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में मर्द नहीं रह गए हैं।''  हालांकि यह इंटरव्यू करीब एक साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन हाल ही में इसके वायरल होने से विवाद ताजा हो गया।

इसी बीच सिंगा ने लंबे समय बाद हथियार संस्कृति पर आधारित गीत ‘असला 2.0’ जारी किया है। यह गीत 23 जनवरी को उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ, जिसमें खुलेआम हथियारों की नुमाइश और हिंसा से जुड़े दृश्य दिखाए गए हैं। गाने के बोलों को भी भड़काऊ और आपत्तिजनक बताया जा रहा है, जिससे एक बार फिर पंजाबी म्यूजिक में गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे हैं। गीत के वीडियो में फायरिंग, हथियारों का लेन-देन और आक्रामक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को लेकर इस्तेमाल की गई शब्दावली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों और यूजर्स का कहना है कि इस तरह का कंटेंट युवाओं को गलत दिशा में प्रभावित करता है।

यह पहली बार नहीं है जब सिंगा विवादों में आए हों। इससे पहले नवंबर 2022 में मोहाली में उनके खिलाफ गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। जालंधर और कपूरथला में भी उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे थे। इसके अलावा एक अन्य गीत में अश्लील भाषा और महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी उनके खिलाफ विरोध हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। नए गीत और पुराने बयान के सामने आने के बाद एक बार फिर सिंगा की भूमिका और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बढ़ते विवादित कंटेंट पर बहस तेज हो गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

