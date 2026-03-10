Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • CM भगवंत मान ने चंडीगढ़ और पंजाब के दावों को लेकर टेक दिए घुटने, मजीठिया का तीखा वार

CM भगवंत मान ने चंडीगढ़ और पंजाब के दावों को लेकर टेक दिए घुटने, मजीठिया का तीखा वार

Edited By Urmila,Updated: 10 Mar, 2026 05:53 PM

bikram majithia big statement

शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज पंजाब से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के आगे घुटने टेक चुके हैं।

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज पंजाब से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के आगे घुटने टेक चुके हैं जिसका बड़ा सबूत यह है कि मान सरकार चंडीगढ़ के नए SSP के लिए गृह मंत्रालय को पैनल भेजने से भी पीछे हट गई है, जो चंडीगढ़ पर पंजाब के हक और दावे से पीछे हटने बराबर है।

उन्होंने कहा कि पंजाब कैडर की IPS ऑफिसर कंवरदीप कौर का चंडीगढ़ की SSP के तौर पर 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है और मिली जानकारी के मुताबिक, उन्हें वापस पंजाब कैडर में भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ, हरियाणा कैडर के एक IPS ऑफिसर को चंडीगढ़ का SSP का चार्ज दिया गया है क्योंकि पंजाब ने कोई पैनल नहीं भेजा है, जिससे सीधे तौर पर हरियाणा को फायदा और पंजाब को नुकसान होगा। 

इसके साथ ही, पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार की चंडीगढ़ और पंजाब के दावे के प्रति गंभीरता का भी पता चलता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चंडीगढ़ में पंजाब कैडर की कई पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हैं, क्योंकि 'आप' सरकार ने उनके लिए नया पैनल नहीं भेजा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार लगातार पंजाब के हकों के लिए घुटने टेक रही है और इसी बीच केंद्र सरकार लगातार हरियाणा कैडर के अफसरों की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के मौजूदा हकों से पीछे हटते हुए पंजाब विधानसभा पर दावे को कमजोर करने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने बॉस अरविंद केजरीवाल के कहने पर लगातार पंजाब के हकों को कमजोर करते आ रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोग अब इसकी असलियत समझ चुके हैं और इस पंजाब विरोधी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए जल्दी में हैं।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!