  • पंजाब के युवक की अमेरिका में दर्दनाक मौ'त, परिवार में छाया मातम

Edited By Urmila,Updated: 24 Jan, 2026 03:48 PM

tarn taran young man dies tragically in america

दुखद खबर सामने आई है कि तरनतारन के खेमकरण विधानसभा हलके के सीमावर्ती गांव खालड़ा के एक युवक की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत हो गई।

तरनतारन : दुखद खबर सामने आई है कि तरनतारन के खेमकरण विधानसभा हलके के सीमावर्ती गांव खालड़ा के एक युवक की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान दीपकरन सिंह (25) पुत्र कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। मृतक युवक डेढ़ साल पहले अमेरिका गया था।

मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक दीपकरन सिंह कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में रहता था। उन्होंने बताया कि 21 जनवरी को घर लौटते समय दीपकरन की कार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां जिंदगी और मौत से लड़ते हुए उसकी मौत हो गई। दीपकरन सिंह अपने परिवार में अपने माता-पिता और एक छोटे भाई को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया है। आपको बता दें कि गांव वालों समेत पूरा परिवार सदमे में है और दीपकरन सिंह के शव का इंतजार किया जा रहा है ताकि अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हो सकें और उसका अंतिम संस्कार किया जा सके।

