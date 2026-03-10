अमेरिका से पंजाब खींच लाई मौ/त, घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में जोड़े की मौ/त

अमेरिका से अपने पैतृक गांव मरगिंदपुरा आ रहे पति-पत्नी की घर पहुंचने से पहले ही एक हादसे में मौत हो गई।

पट्टी (सौरभ): अमेरिका से अपने पैतृक गांव मरगिंदपुरा आ रहे पति-पत्नी की घर पहुंचने से पहले ही एक हादसे में मौत हो गई। यह हादसा हरियाणा में पानीपत के पास हुआ जहां गाड़ी के डिवाइडर से टकराने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मा. गुरिंदरपाल सिंह संधू ओ.एस.डी. पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरो के चाचा-चाची थे। इस मौके पर मा. गुरिंदरपाल सिंह संधू ने बताया कि चाचा रणजीत सिंह, पूर्व सरपंच मरगिंदपुरा और पूर्व जिला प्लानिंग बोर्ड मेंबर और चाची सतिंदर कौर अमेरिका से इंडिया पहुंचे और दिल्ली एयरपोर्ट से कार से गांव आ रहे थे। जब वे पानीपत के पास पहुंचे तो गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद एक ट्रक से टकरा गई, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि रणजीत सिंह के बेटे का निधन हो गया है और उनकी याद में कुछ समय पहले उन्होंने गांव के लोगों की सेवा के लिए मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए जमीन दान की थी। इस मौके पर मा. गुरिंदरपाल सिंह संधू मरगिंदपुरा, अमोलक सिंह नंबरदार, पूर्व सरपंच जसबीर सिंह, रसाल सिंह, अजमेर सिंह इंग्लैंड, रेशम सिंह USA, पूरन सिंह कनाडा, सुखवंत सिंह, सुखदेव सतवंत सिंह, सुखदेव सिंह के साथ आदेश प्रताप सिंह कैरों, पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब और इलाके की दूसरी हस्तियों ने दुख प्रकट किया।

