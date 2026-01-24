Punjab : फौजी पिता ने वर्दी पहनकर शहीद बेटे को दी सलामी, भावुक हुआ माहौल

जम्मू–कश्मीर के डोडा जिले में ड्यूटी के दौरान हुए सड़क हादसे में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान जोबनजीत सिंह की पार्थिव देह आज उनके पैतृक निवास रोपड़ पहुंची।

गौरतलब है कि शहीद जोबनजीत सिंह डोडा हादसे में शहीद हुए जवानों में शामिल थे और उनका संबंध रोपड़ से था। शहीद के पिता स्वयं भी भारतीय सेना में देश की सेवा कर चुके हैं। जब शहीद बेटे की पार्थिव देह घर पहुंची, तो पिता ने अपनी फौजी सेवा के दौरान पहनी गई भारतीय सेना की वर्दी एक बार फिर पहनकर शहीद बेटे को सलामी दी। यह भावुक दृश्य मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर गया।

इसी दौरान पुलवामा आतंकी हमले में 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए जवान कुलविंदर सिंह के पिता दर्शन सिंह रोली ने अंतिम संस्कार से पहले एक भावुक बाइट दी। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों के साथ शुरुआत में तो हर कोई खड़ा दिखाई देता है, लेकिन समय बीतने के साथ किए गए वादे अधूरे रह जाते हैं।

दर्शन सिंह रोली ने बताया कि सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की पूरी राशि आज तक उन्हें नहीं मिल सकी है। दफ्तरों के लगातार चक्कर लगाने के बावजूद कोई ठोस सुनवाई नहीं होती। भावुक होते हुए उन्होंने कहा,“हमें पैसों की नहीं, सम्मान और इंसाफ की ज़रूरत है।”

शहीद जोबनजीत सिंह की पार्थिव देह के रोपड़ पहुंचने के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य प्रतिनिधि शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित रहेंगे।

