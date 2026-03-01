लो जी कर लो तैयारी! Punjab के दर्जनों इलाकों में बिजली रहेगी गुल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Mar, 2026 06:30 PM



सहायक इंजीनियर शहरी उप मंडल नवांशहर ने प्रैस विज्ञप्ति द्वारा बताया कि 2 मार्च सोमवार को 132 के.वी. सब स्टेशन नवांशहर से चलते 11 के.वी. सिटी-2 फीडर की दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक वितरण उपमंडल दिहाती, नवांशहर की नई लाइन के निर्माण व जरूरी मैंटीनेंस...