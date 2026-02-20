6 घंटे का Powercut! कई सारे इलाकों की बिजली रहेगी गुल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 20 Feb, 2026 06:41 PM
पंजाब के नूरपुरबेदी इलाके में बिजली कट लगने की सूचना है।
नूरपुरबेदी (कुलदीप शर्मा)- पंजाब के नूरपुरबेदी इलाके में बिजली कट लगने की सूचना है। एसडीओ पंजाब स्टेट पावरकॉम लिमिटेड ऑफिस सिंहपुर की तरफ से जेई अजमेर सिंह के ज़रिए जारी एक बयान में कहा गया है कि बिजली लाइनों की जरूरी रिपेयर के कारण, 11 के.वी. नलहोटी फीडर के तहत आने वाले गांवों रैंसड़ा, अपर नलहोटी, रोरूआना, गोचर, रामपुर ठोडा और गनुरा वगैरह की बिजली सप्लाई 21-02-2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक बंद रहेगी। चल रहे काम के कारण बिजली जाने का समय कम या ज़्यादा हो सकता है।