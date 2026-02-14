Punjab के इस जिले में 2 दिन बिजली रहेगी बंद, 5 घंटे का Powercut

पंजाब के रूपनगर इलाके में बिजली कट लगने की सूचना है।

रूपनगर (विजय) : पंजाब के रूपनगर इलाके में बिजली कट लगने की सूचना है। बताया जा रहा है कि 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन रूपनगर से चलने वाले 11 के.वी. यूपीएस-2 फीडर की बिजली सप्लाई 14 और 15 फरवरी को बंद रहेगी, जिसके चलते गांव हवेली खुर्द, शामपुरा, मॉडल टाउन, टॉप एन्क्लेव, रेलों रोड, कृष्णा एन्क्लैव, हेमकुंट एन्क्लैव, राजदीप कॉलोनी, सरपंच कॉलोनी, आजाद नगर और बेला रोड गांवों में 11 के.वी. लाइनों की जरूरी मुरम्मत के कारण बिजली सप्लाई सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी।