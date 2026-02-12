होला-मोहल्ला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर! SGPC ने किए खास इंतजाम

Main Menu

12 Feb, 2026

श्री आनंदपुर साहिब (दलजीत सिंह): शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से 27 फरवरी से 1 मार्च तक श्री कीरतपुर साहिब में और 2 मार्च से 4 मार्च तक खालसा पंथ की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब में मनाए जाने वाले सालाना राष्ट्रीय जोड़ मेला होला मोहल्ला के लिए की जा रही तैयारियां आखिरी स्टेज पर पहुंच गई हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए तख्त श्री केसगढ़ साहिब के मैनेजर मलकीत सिंह ने बताया कि गुरु नगरी में मौजूद सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों की रंगाई-पुताई का काम, जो पिछले 3 महीनों से चल रहा है, आखिरी स्टेज में है, जिसके बाद सभी गुरुद्वारों को सजाने का काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के रहने की जगह, जोड़ा घर, गठरी घर और दूसरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जोड़ मेले में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए तख्त साहिब और दूसरे सभी गुरुद्वारों के आस-पास बड़ी संख्या में CCTV कैमरे लगाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी SGPC ने श्री आनंदपुर साहिब के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी श्रद्धालु के एक्सीडेंट होने पर उसका इंश्योरेंस करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि गुरुवार, 26 फरवरी को गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब में धार्मिक दीवान होगा, जिसके बाद पुरानी परंपरा के अनुसार रात 12 बजे शान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय जोर मेला होला-मोहल्ला शुरू होगा और होला-मोहल्ला को सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए जिला प्रशासन, तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह जी गरगज और तख्त साहिब मैनेजमेंट कमेटी के साथ लगातार मीटिंग चल रही हैं।

देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के गुरु नगरी पहुंचने की संभावना:

चावला विधानसभा क्षेत्र के शिरोमणि कमेटी सदस्य भाई अमरजीत सिंह चावला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब पहुंचने की पूरी संभावना है। इस संबंध में शिरोमणि कमेटी की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि होला-मोहल्ला के लगातार तीन दिनों तक तख्त श्री केसगढ़ साहिब में धार्मिक दीवान लगाया जाएगा और तीनों दिनों तक तख्त साहिब की ऊपरी मंजिल पर अमृत तैयार किया जाएगा।

उन्होंने होला-मोहल्ला मनाने के लिए श्री आनंदपुर साहिब पहुंच रहे श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि इन जोड़ मेलों को मनाने का फायदा तभी है, जब हम गुरु साहिब के चरणों में चलकर अमृत लें और गुरु वाले बनें। उन्होंने आगे बताया कि हर साल की तरह इस बार भी होला मोहल्ला के आखिरी दिन दोपहर 12 बजे तख्त श्री केसगढ़ साहिब से अरदास के बाद आदरणीय पंज प्यारे साहिबान जी की लीडरशिप में मोहल्ला निकाला जाएगा। पिछले कुछ सालों से होला मोहल्ला के दौरान गुलाल के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए भाई चावला ने कहा कि निहंग सिंह संगठनों के अलावा किसी और को गुलाल फेंकने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और ज़िला प्रशासन को इस बारे में सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए।

