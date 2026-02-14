Punjab : देर शाम बसपा का रोष प्रदर्शन, मामला जातिसूचक शब्द लिखने का

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Feb, 2026 11:08 PM



A-

A+

पंजाब सरकार की तरफ़ से गांव गहूंण से कंगना बेट तक सड़क पर लगाए गए बोर्ड पर दर्शाया गया कि गांव गहूंण से हरिजन बस्ती तक सड़क का निर्माण पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने करवाया था। इस बोर्ड पर लिखे जातिसूचक शब्द के गलत इस्तेमाल के बारे में...