Punjab: कल बिजली रहेगी गुल, दर्जन भर इलाके में लगेगा लंबा Powercut

नूरपुरबेदी (भंडारी): पंजाब के नूरपुरबेदी इलाके में बिजली कट लगने की सूचना है। एस.डी.ओ. पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड, उप-संचालन मंडल कार्यालय सिंहपुर (नूरपुरबेदी) इंजीनियर अखिलेश कुमार के हवाले से जारी किए गए एक बयान में विभाग के जे.ई. रोहित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 के.वी. गांव बस्सी के फीडर का निर्धारित मुरम्मत कार्य किए जाने के चलते इसके अंतर्गत आने वाले गांव चैहिड़ माजरा, बड़वा, लालपुर, मीरपुर, भटोली, ससकौर, खेड़ी, रौली, झिंजड़ी, मूसापुर, बस्सी, चनौली, शाहपुर बेला, कूंभेवाल तथा सेखपुर आदि गांवों की कृषि मोटरों की बिजली आपूर्ति 5 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखी जाएगी।