वीरवार को बिजली रहेगी गुल, 10:00 से शाम 4:00 बजे तक लगेगा Powercut

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 21 Jan, 2026 05:25 PM

एस.डी.ओ. पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड, उप-संचालन मंडल कार्यालय सिंहपुर (नूरपुरबेदी) इंजीनियर अखिलेश कुमार के हवाले से जारी किए गए एक बयान के माध्यम से जानकारी देते हुए पावरकॉम के जे.ई. अजमेर सिंह ने बताया कि बिजली लाइनों की आवश्यक मुरम्मत किए जाने के...

नूरपुरबेदी (संजीव भंडारी): एस.डी.ओ. पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड, उप-संचालन मंडल कार्यालय सिंहपुर (नूरपुरबेदी) इंजीनियर अखिलेश कुमार के हवाले से जारी किए गए एक बयान के माध्यम से जानकारी देते हुए पावरकॉम के जे.ई. अजमेर सिंह ने बताया कि बिजली लाइनों की आवश्यक मुरम्मत किए जाने के चलते प्राप्त हुए परमिट के तहत 11 के.वी. झांगड़ियां फीडर के अंतर्गत आने वाले झांगड़ियां, करूरा और साखपुर आदि गांवों की बिजली आपूर्ति 22 जनवरी, वीरवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बंद रखी जाएगी। चलते कार्य के कारण बिजली बंद रहने का समय कम या अधिक भी हो सकता है। इसलिए उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली का वैकल्पिक प्रबंध करके रखें।

होशियारपुर में भी बिजली बंद

होशियारपुर (राकेश): शहरी उपमंडल पावरकॉम के सहायक इंजीनियर बलदेव राज व जे.ई. बलवंत सिंह ने एक प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि 11 के.वी. ग्रीन पार्क फीडर की जरूरी मुरम्मत के कारण 22 जनवरी को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इसके चलते माल रोड, कार्ट रोड, इंडोर स्टेडियम, न्यू सिविल लाइन्स, कृष्णा नगर, गुरु नानक नगर, सैशन कोर्ट इत्यादि इलाके प्रभावित होंगे।

