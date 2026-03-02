होला मोहल्ला को लेकर श्री आनंदपुर साहिब में High Alert, CCTV से रहेगी कड़ी निगरानी

खालसा जाहो जलाल का प्रतीक सालाना 3 दिन का राष्ट्रीय त्यौहार होला मोहल्ला आज से गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब में

रूपनगर/श्री आनंदपुर साहिब(विजय) : खालसा जाहो जलाल का प्रतीक सालाना 3 दिन का राष्ट्रीय त्यौहार होला मोहल्ला आज से गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब में शुरू होगा। इससे पहले, श्री कीरतपुर साहिब की धरती पर 27 से 1 मार्च तक होला मोहल्ला बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। आज होला मोहल्ला के पहले दिन खालसा पंथ की जन्मभूमि तख्त श्री केसगढ़ साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब जी का पहला पाठ होगा, जिसका भोग बुधवार, 4 मार्च को पड़ेगा।



पंथ की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने होला मोहल्ला मनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं सिविल और पुलिस प्रशासन ने भी होला मोहल्ला मनाने के लिए कड़े इंतजाम करने का दावा किया है। सिविल प्रशासन की ओर से जिला रूपनगर के डिप्टी कमिश्नर आदित्य डेचलवाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चंद्र ज्योति सिंह, मेला अधिकारी कम एस.डी.एम. श्री आनंदपुर साहिब सुखपाल सिंह के अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से डी.आई.जी. नानक सिंह, जिला पुलिस मुखी मनिंदर सिंह, एसपी अरविंद मीणा, डी.एस.पी. जशनदीप सिंह, नंगल के डी.एस.पी. हरकीरत सिंह, थाना मुखी इंस्पैक्टर दानिशवीर सिंह पिछले डेढ़ महीने से इस पवित्र व पावन पर्व को मनाने के लिए दिन-रात तैयारियां कर रहे हैं।

श्री आनंदपुर साहिब के डी.एस.पी. जशनदीप सिंह ने बताया कि पर्व क्षेत्र की सीमा में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और गलत काम करने वालों पर नजर रखी जाएगी, जहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे पर्व क्षेत्र में करीब 5 हजार पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं, वहीं लगाए गए सैकड़ों सी.सी.टी.वी. कैमरों के जरिए हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तख्त श्री केसगढ़ साहिब के मैनेजर मलकीत सिंह और एडिशनल मैनेजर एडवोकेट हरदेव सिंह ने बताया कि गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला मनाने के लिए देश-विदेश से लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रहने की जगह, गठरी घर, जोड़ा घर समेत सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो।

उन्होंने बताया कि अच्छे मौसम की वजह से इस बार पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालुओं के गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब पहुंचने की उम्मीद है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य और हिमाचल प्रदेश से शिरोमणि अकाली दल के प्रैजीडैंट जत्थेदार दलजीत सिंह भिंडर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व जनरल सैक्रेटरी और श्री आनंदपुर साहिब चुनाव क्षेत्र से शिरोमणि कमेटी के सदस्य अमरजीत सिंह चावला ने कहा कि होला मोहल्ला के दौरान तीनों दिन तख्त साहिब की ऊपरी मंजिल पर अमृत का बाटा तैयार किया जाएगा, वहीं मेले के तीनों दिन तख्त साहिब में धार्मिक दीवान लगाया जाएगा, जिसमें सिरमौर रागी, ढाडी जत्थे और कथावाचक गुरबानी कीर्तन से संगत को आनंदित करेंगे। उन्होंने होला मोहल्ला मनाने के लिए देश-विदेश से गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब पहुंच रही संगत से अपील की कि हम सभी को गुरु साहिब के नक्शेकदम पर चलना चाहिए और अमृत छककर गुरु वाले बनना चाहिए।