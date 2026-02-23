Main Menu

Power Cut : शहर में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली रहेगी गुल!

Edited By Urmila,Updated: 23 Feb, 2026 06:17 PM

इसके अतिरिक्त माधोपुर, दहीरपुर, बटारला आदि गांवों की घरेलू बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली बंद रहने का समय कम या ज्यादा हो सकता है।

नूरपुरबेदी (भंडारी) : अतिरिक्त सहायक अभियंता कुलविंदर सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 24 फरवरी, मंगलवार को टिब्बा टप्परियां फीडर के अंतर्गत आने वाले गांव अबियाना, नंगल, हरिपुर, फूलड़े, खटाना, टिब्बा टप्परियां, खड्ड बठलौर, राजगिरी, नीली राजगिरी आदि गांवों की मोटरों की बिजली आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। हालांकि उपरोक्त गांवों में घरेलू बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी।

इसके अतिरिक्त माधोपुर, दहीरपुर, बटारला आदि गांवों की घरेलू बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली बंद रहने का समय कम या ज्यादा हो सकता है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आवश्यकतानुसार बिजली का वैकल्पिक प्रबंध कर लें।

