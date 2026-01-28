Main Menu

  Punjab : 4 घंटे का Powercut, आधा दर्जन इलाकों में बिजली रहेगी बंद

Punjab : 4 घंटे का Powercut, आधा दर्जन इलाकों में बिजली रहेगी बंद

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Jan, 2026 08:04 PM

punjab 4 hour power cut electricity will be off in half a dozen areas

पीएसपीसीएल द्वारा 11केवी ज्ञानी मार्कीट फीडर की जरूरी मुरम्‍मत के कारण 29 जनवरी को बिजली की सप्‍लाई बंद रहेगी।

नंगल  (सैनी)- पंजाब के नंगल इलाके में बिजली कट लगने की सूचना है। पीएसपीसीएल द्वारा 11केवी ज्ञानी मार्कीट फीडर की जरूरी मुरम्‍मत के कारण 29 जनवरी को बिजली की सप्‍लाई बंद रहेगी।

इस संबंध में जानकारी देते सहायक कार्यकारी इंजी. संचालन उपमंडल नंगल ने बताया कि इस फीडर के अधीन आते एरिया रेलवे रोड, राज नगर, हंबेवाल, निक्कू नंगल और इंदिरा नगर आदि एरिया में बिजली सप्‍लाई 12:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक बंद रहेगी और इस शटडाउन का समय बढ़ाया भी जा सकता है और मौसम खराब होने पर यह शटडाउन कैंसिल भी किया जा सकता है।

जिला होशियापुर में हरियाना में भी बिजली बंद रहेगी
हरियाना  (आनंद): पावरकॉम सब-डिवीजन के एस.डी ओ. जसवंत सिंह ने बताया कि 29 जनवरी को 132 के. वी. चौहाल सबस्टेशन से 66 के. वी. सब-स्टेशन जनौड़ी तक आने वाली लाइन वीरवार को जनौड़ी सब-स्टेशन से चलने वाले सभी फीडर जैसे फीडर 11 के.वी. लालपुर यू. पी. एस., 11 के. वी. बस्सी बाजीद कंडी ए. पी., 11 के. वी. भटोलियां कंडी ए. पी., 11 के. वी. ढोलवाहा कंडी मिक्स, 11 के. वी. जनौड़ी- 2 कंडी मिक्स, 11के. वी. अतवारापुर कंडी मिक्स की सप्लाई जरूरी मुरम्मत के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।
इसके कारण ढोलवाहा, रामटटवाली, जनौड़ी, टप्पा, बहेड़ा, बाड़ीखड्ड, कूकानेट, देहरियां, कोर्ट, पटियाल, लालपुर, रोढ़ा, काहलवां, भटोलियां, डंडोह, अतवारापुर, आदि गांवों के घरों, ए. पी. मोटरों/ट्यूबवैलों और फैक्टरियों की सप्लाई बंद रहेगी।

