Punjab: ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके परिवार के साथ बड़ी घटना, थार गाड़ी के अंदर का नजारा देख उड़े होश

नवांशहर/काठगढ़ (त्रिपाठी) : बलाचौर-रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित साहिब ढाबे से दिनदहाड़े ढाबे की पार्किंग में खड़ी एक थार गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें रखे गहने और नकदी चोरी होने की सूचना मिली है। काठगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में सलिंदर सिंह पुत्र नगिंदर सिंह निवासी भंबोवाल, पुलिस स्टेशन गढ़दीवाला, जिला होशियारपुर, मौजूदा निवासी रणजीत नगर, खरड़, थाना सिटी खरड़ ने कहा कि वह अपनी थार गाड़ी नंबर पीबी 5 बीके 9494 में अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने गांव से खरड़ जा रहे थे, जब वे दोपहर करीब 3:20 बजे बलाचौर-रोपड़ हाईवे पर गांव जंडी टंडोह में स्थित साहिब ढाबा पर खाना खाने के लिए रुके और गाड़ी लॉक करके ढाबे के अंदर चला गया।

लेकिन जब वे खाना खाकर बाहर आए तो देखा कि गाड़ी के ड्राइवर साइड की पिछली खिड़की टूटी हुई थी और अंदर का शीशा बिखरा हुआ था और गाड़ी की पिछली सीट पर पत्नी का लेडीज पर्स पड़ा हुआ था, जिसमें मेरे, मेरी पत्नी और बेटी के 7-8 तोले सोने और कुछ चांदी के गहने और 3000 रुपये चोरी हो गए थे। गाड़ी में रखा लैपटॉप को भी खीचने का प्रयास किया गया लेकिन चार्ज लगा हुआ होने के कारण यह खींचा नहीं जा सका। पुलिस ने पीड़ित सलिंदर सिंह के बयानों पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

पार्किंग में सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे की उचित व्यवस्था नहीं : सलिंदर सिंह

साहिब ढाबे पर दिनदहाड़े थार गाड़ी चोरी होने के संबंध में जब हमने गाड़ी के मालिक सलिंदर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि ढाबा मालिक के पास पार्किंग में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे की भी उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पार्किंग में कोई सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। उन्होंने पुलिस से मांग की कि चोरों की पहचान कर उनके नुकसान की भरपाई की जाए और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

क्या कहते हैं काठगढ़ थाने के एस.एच.ओ.

उपरोक्त मामले को लेकर जब काठगढ़ पुलिस स्टेशन के एसएचओअभिषेक शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ढाबे पर लगे कैमरों की फुटेज ले ली है, जिनकी जांच की जा रही है। उन्होंने साहिब ढाबा के मालिक को पार्किंग स्थल में सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने तथा सीसीटीवी कैमरे भी लगाने के निर्देश दिए ताकि यदि कोई घटना या घटना घटित हो तो उसका पता चल सके। इसके अलावा उन्होंने हाईवे पर स्थित अन्य ढाबों और रेस्टोरेंटों को भी पहल के आधार पर पार्किंग स्थल में सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

