Punjab: होला मोहल्ला के मद्देनजर स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान, पढ़ें...

02 Mar, 2026

यह आदेश उन स्कूलों पर लागू नहीं होगा जिनमें 2 मार्च से 4 मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं हैं।

रूपनगर/श्री कीरतपुर साहिब (विजय, बाली) : श्री आनंदपुर साहिब व कीरतपुर साहिब ब्लॉक के स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, श्री आनंदपुर साहिब में मनाए जा रहे राष्ट्रीय त्यौहार होला मोहल्ला को ध्यान में रखते हुए, जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर ने श्री आनंदपुर साहिब और श्री कीरतपुर साहिब ब्लॉक के सभी शिक्षण संस्थानों (सरकारी और प्राइवेट) में 3 दिन की छुट्टी घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रैस को मिली जानकारी के अनुसार, 2 से 4 मार्च तक श्री आनंदपुर साहिब में मनाए जा रहे होला मोहल्ला के मौके पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु धार्मिक भावनाओं के साथ श्री आनंदपुर साहिब में माथा टेकने पहुंचते हैं। जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर ने आदेश दिया है कि श्री आनंदपुर साहिब और श्री कीरतपुर साहिब ब्लॉक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 2 से 4 मार्च तक 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। यह आदेश उन स्कूलों पर लागू नहीं होगा जिनमें 2 मार्च से 4 मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं हैं।

