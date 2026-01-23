7 घंटे का Powercut : 10 से शाम 5 बजे तक बिजली रहेगी बंद

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 23 Jan, 2026 07:17 PM
बंगा (अरोड़ा) : सहायक कार्यकारी इंजीनियर उप मंडल अधिकारी पावर काम बंगा ने पत्र जारी कर बताया कि 220 के.वी. से चलते 11 के.वी. यू.पी.एस. नंबर 2 गोसला फीडर की जरूरी मुरम्मत की जानी है, जिसके चलते इस फीडर अधीन आने वाले एरिया की बिजली सप्लाई आज 24 जनवरी को सुबह 10 से सायं 5 बजे तक बंद रहेगी । इस दौरान गांव पूनिया अम्बेडकर नगर, दोसांझ खुर्द, भूखडी, नागरा, सोत्रा, भरो मजारा, गोसला चक्क कलाल, मल्लूपोता, ए.एस. फरोजन फूड आदि की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।