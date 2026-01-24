Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab: पंचतत्व में विलीन हुए शहीद जोबनजीत सिंह, इलाके में शोक की लहर

Punjab: पंचतत्व में विलीन हुए शहीद जोबनजीत सिंह, इलाके में शोक की लहर

Edited By Kamini,Updated: 24 Jan, 2026 05:23 PM

mortal remains of martyr jobanjeet singh

जम्मू-कश्मीर के डोडा के जिले में ड्यूटी के दौरान हुए दर्दनाक सड़क हादसे में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान जोबनजीत सिंह की पार्थिव देह आज कुछ समय पहले उनके गृह जिला रोपड़ के अंतर्गत गोबिंद वैली स्थित उनके पैतृक निवास पर पहुंची। जैसे ही शहीद की पार्थिव...

रोपड़ : जम्मू-कश्मीर के डोडा के जिले में ड्यूटी के दौरान हुए दर्दनाक सड़क हादसे में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान जोबनजीत सिंह की पार्थिव देह आज कुछ समय पहले उनके गृह जिला रोपड़ के अंतर्गत गोबिंद वैली स्थित उनके पैतृक निवास पर पहुंची। जैसे ही शहीद की पार्थिव देह घर पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। आज शहीद पंचतत्व में विलीन हो गए।

PunjabKesari

गौरतलब है कि शहीद जोबनजीत सिंह डोडा हादसे में शहीद हुए सैन्य जवानों में शामिल थे और उनका संबंध रोपड़ जिले से था। शहीद के पिता बलवीर सिंह स्वयं भी भारतीय सेना में देश की सेवा कर चुके हैं। बेटे की शहादत के मौके पर उन्होंने एक बार फिर अपनी सैन्य वर्दी पहनकर एक फौजी पिता होने का कर्तव्य और गर्व दोनों निभाया।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

शहीद के घर का माहौल बेहद भावुक था। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में बेटे की शहादत पर गर्व भी साफ दिखाई दे रहा था। “जोबनजीत सिंह अमर रहें” के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। दोपहर करीब 3 बजे शहीद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।

PunjabKesari

इस मौके पर शहीद के पिता बलवीर सिंह ने भावुक होकर बताया कि जोबनजीत उनका इकलौता पुत्र था और उसकी शादी की सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं। उन्होंने कहा कि शुरू में दुख असहनीय था, लेकिन भारत माता की सेवा और बेटे की शहादत ने उन्हें हौसला दिया। उन्होंने 1971 की जंग सहित देश के लिए शहीद हुए सभी वीर सैनिकों को नमन किया।

PunjabKesari

शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए रूपनगर के विधायक दिनेश चड्ढा सहित विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सैन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पूरे इलाके ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी।

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!