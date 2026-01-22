Main Menu

  • पंजाब के कई इलाकों में बिजली रहेगी बंद! लगेगा लंबा Powercut

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 Jan, 2026 08:56 PM

पंजाब के कई इलाकों में कल लंबे समय तक बिजली कटौती रहेगी। पंजाब बिजली विभाग द्वारा आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। इस संबंध में शहरों में पहले से सूचना जारी की गई है और समय भी निर्धारित किया गया है।

पंजाब डैस्क — पंजाब के कई इलाकों में कल लंबे समय तक बिजली कटौती रहेगी। पंजाब बिजली विभाग द्वारा आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। इस संबंध में शहरों में पहले से सूचना जारी की गई है और समय भी निर्धारित किया गया है।

तरनतारन में बिजली रहेगी बंद

तरणतारन (गुरप्रीत ढिल्लों) — सब-डिवीजन सुर सिंह पावरकॉम के एसडीओ जरनैल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 66 केवी गग्गोबूहा से चलने वाले सभी फीडर आवश्यक मरम्मत के कारण 23 जनवरी, शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे।

मोगा के निहाल सिंह वाला में बिजली सप्लाई बंद

निहाल सिंह वाला (गुप्ता) — 66 केवी सब-स्टेशन ग्रिड पत्तों हीरा सिंह से चलने वाले 11 केवी राधा कृष्ण अर्बन और 11 केवी दाना मंडी अर्बन फीडर की बिजली सप्लाई 24-01-2026 को आवश्यक मेंटेनेंस के कारण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी एसडीओ किरपाल सिंह पत्तों हीरा सिंह और इंजीनियर राजेश कुमार जेई पत्तों हीरा सिंह द्वारा दी गई।

नवांशहर में बिजली आपूर्ति रहेगी बंद

नवांशहर (त्रिपाठी) — सहायक अभियंता, शहरी सब-डिवीजन नवांशहर द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, कल नवांशहर के 66 केवी सब-स्टेशन से चलने वाले बरनाला गेट फीडर पर आवश्यक मरम्मत के कारण सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसके चलते गुरु अंगद नगर, आईवीवाई अस्पताल, न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, शिवालिक एन्क्लेव, प्रिंस एन्क्लेव, रणजीत नगर, छोकड़ा मोहल्ला, मेहला कॉलोनी, गुरु नानक नगर, जालंधर कॉलोनी, बरनाला गेट सहित इस फीडर से जुड़े अन्य क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।

निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह 10 बजे से पहले अपने आवश्यक कार्य निपटा लें और बिजली आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर लें।

