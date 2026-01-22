Punjab : एक डोर, कई जिंदगियां खतरे में — हादसों को रोकने के लिए बड़ा कदम

रूपनगर के बेला चौक में समाजसेवी संस्था रोटरी क्लब सेंट्रल की ओर से प्लास्टिक/चाइना डोर से होने वाले जानलेवा हादसों को रोकने के उद्देश्य से दोपहिया वाहनों पर लोहे के एंगल लगाए गए। इस मौके पर संस्था के प्रतिनिधि अजमेर सिंह ने बताया कि हर साल वसंत...

रूपनगर : रूपनगर के बेला चौक में समाजसेवी संस्था रोटरी क्लब सेंट्रल की ओर से प्लास्टिक/चाइना डोर से होने वाले जानलेवा हादसों को रोकने के उद्देश्य से दोपहिया वाहनों पर लोहे के एंगल लगाए गए। इस मौके पर संस्था के प्रतिनिधि अजमेर सिंह ने बताया कि हर साल वसंत पंचमी से पहले पतंगबाजी का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि प्लास्टिक और चाइना डोर की बिक्री व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसके बावजूद यह डोर चोरी-छिपे धड़ल्ले से बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि यह डोर तलवार की धार की तरह तेज होती है, जो सड़कों पर चल रहे दोपहिया वाहन चालकों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। कई शहरों में इस डोर की चपेट में आने से लोगों की जान तक जा चुकी है।

दूसरी ओर एसएसपी रूपनगर मनजिंदर सिंह ने भी लोगों से अपील की कि बसंत पंचमी का त्योहार पारंपरिक तरीके से, सुरक्षित और सादे धागे की डोर के साथ मनाएं, क्योंकि उसी में असली आनंद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाइना डोर पूरी तरह प्रतिबंधित है और यदि कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता या इसकी खरीद-फरोख्त करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।