  • स्कूल से घर लौट रहे 10वीं क्लास के स्टूडेंट की चाइना डोर से गर्दन कटने से मौ+त

स्कूल से घर लौट रहे 10वीं क्लास के स्टूडेंट की चाइना डोर से गर्दन कटने से मौ+त

Edited By Vatika,Updated: 24 Jan, 2026 03:50 PM

ludhiana china dor

समराला पुलिस के चाइना डोर के खिलाफ सख्ती के लाख दावों के बावजूद

समराला(गर्ग): समराला पुलिस के चाइना डोर के खिलाफ सख्ती के लाख दावों के बावजूद, शनिवार को स्कूल से घर लौट रहे 10वीं क्लास के 15 साल के स्टूडेंट की चाइना डोर की चपेट में आने से गर्दन कटने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक स्टूडेंट की पहचान गांव रोहाले के रहने वाले तरनजोत सिंह के तौर पर हुई है, जो परिवार का इकलौता बेटा था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और वे कथित तौर पर अपने बच्चे की मौत के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

इस घटना में मृतक तरनजोत का चचेरा भाई भी चाइनीज डोर में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जो उसे मोटरसाइकिल पर स्कूल से घर वापस ले जा रहा था। उसे इलाज के लिए समराला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, पास के गांव रोहले का रहने वाला 15 साल का तरनजोत सिंह अपने चचेरे भाई प्रभजोत सिंह के साथ स्कूल से मोटरसाइकिल पर समराला से घर लौट रहा था। जैसे ही ये दोनों नौजवान लुधियाना-चंडीगढ़ मेन हाईवे पर गांव चहलां के पास पहुंचे, वहां फंसी पतंग की डोर ने तरनजोत सिंह की गर्दन को पूरी तरह से काट दिया। इस खूनी डोर से तरनजोत की गर्दन खिंच गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। जबकि मोटरसाइकिल चला रहा प्रभजोत सिंह भी खूनी डोर में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद SHO समराला हरविंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी बताया कि तरनजीत सिंह की मौत पतंग की डोर की चपेट में आने से हुई है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि चाइना डोर के खिलाफ पुलिस के इतनी सख्ती के दावों के बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, तो वे साफ जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह  डोर वहां पर पहले से ही फंसा हुआ था, ऐसा नहीं है कि इस  डोर से पतंग उड़ाई जा रही थी। पुलिस चाइना डोर के खिलाफ पूरी सख्ती बरत रही है और पुलिस की तरफ से लगातार चेकिंग भी की जा रही है। दूसरी तरफ, तरनजीत सिंह जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था, उसके माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक बच्चे के माता-पिता और उसके दादा ने कथित तौर पर अपने बच्चे की इस दर्दनाक मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर चाइना डोर को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की गई होती तो उनका बेटा आज इस हालत में नहीं होता। फिलहाल, मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल समराला लाया गया है। जहां पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी है।

चाइना डोर से एक और युवक की उंगली कटी
समराला, - पुलिस की सख्ती के बावजूद जिस तरह से पतंग उड़ाने वालों ने लापरवाही से चाइना डोर का इस्तेमाल किया है, उससे मासूमों की जान खतरे में पड़ गई है। गांव हेडो के पास एक और घटना में चाइना डोर से एक युवक की उंगली कट गई है। उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल समराला में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लुधियाना के पास जोनेवाल गांव के रहने वाले चरणजीत गिरी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ यहां एक शादी में शामिल होने आए थे। परिवार को पैलेस में छोड़ने के बाद वह समराला बस स्टैंड लौटने के लिए किसी से लिफ्ट लेकर आ रहा था, तभी रास्ते में चाइना डोर ने अपनी चपेट में ले  लिया। जैसे ही चाइना डोर से बचने के लिए  हाथ से  खींचने की कोशिश की, जिससे उसके हाथ की एक उंगली कट गई।

