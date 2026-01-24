पंजाब में रेलवे लाइन पर हुए Blast पर पुलिस का पहला बयान आया सामने

DIG नानक सिंह ने कहा कि पुलिस को कल रात ब्लास्ट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अलग-अलग टीमें यहां पहुंचीं और मामले की जांच शुरू कर दी।

फतेहगढ़ साहिब (विपन/जगदेव) : सरहिंद रेलवे फाटक के पास खानपुर फाटक के पास मालगाड़ी के रेलवे ट्रैक पर हुए बम ब्लास्ट की घटना का मुआयना करने DIG रोपड़ रेंज नानक सिंह, SSP फतेहगढ़ साहिब और दूसरे पुलिस अधिकारी पहुंचे और मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। DIG रोपड़ रेंज नानक सिंह ने कहा कि इस घटना को कुछ शरारती तत्वों ने अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस मामले की पूरी गहराई से जांच कर रही है।

DIG नानक सिंह ने कहा कि पुलिस को कल रात ब्लास्ट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अलग-अलग टीमें यहां पहुंचीं और मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस ब्लास्ट के पीछे के लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस ब्लास्ट में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं और वह पूरी तरह खतरे से बाहर है। ट्रेन या रेलवे ट्रैक को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और जल्द ही ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है, इसलिए इस ब्लास्ट के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।

डी. आई. ने कहा कि रिपब्लिक डे को देखते हुए पुलिस पहले से ही मुस्तेद है और इसे और बढ़ाया जाएगा। इलाकों में नाकाबंदी बढ़ाई जाएगी और दूसरी जानकारी के आधार पर आगे काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस ब्लास्ट को आतंकवादी हमला कहना अभी जल्दबाजी होगी, हालांकि इसे क्रिमिनल एक्टिविटी ज़रूर कहा जा सकता है और जो भी इसके पीछे होगा उसे काबू किया जाएगा।

