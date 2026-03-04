CM मान ने केजरीवाल के हाथ किया पंजाब का सौदा, अश्वनी शर्मा ने घेरी AAP सरकार

पंजाब की सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने 2027 के चुनावों के लिए अपनी-अपनी सरगर्मियां पूरी तरह जोरों पर शुरू कर दी हैं।

फतेहगढ़ साहिब (जगदेव): पंजाब की सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने 2027 के चुनावों के लिए अपनी-अपनी सरगर्मियां पूरी तरह जोरों पर शुरू कर दी हैं। अलग-अलग पार्टियों ने चुनावों के लिए पहले ही रैलियां कर ली हैं और अब भारतीय जनता पार्टी 14 मार्च को मोगा में होने वाली बड़ी रैली की तैयारियों के लिए पूरे पंजाब में पार्टी वर्कर्स को इकट्ठा कर रही है। पंजाब भाजपा के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने फतेहगढ़ साहिब में पार्टी वर्कर्स के साथ एक खास मीटिंग की और रैली में हिस्सा लेने के लिए ड्यूटियां लगाईं।

इस मौके पर पार्टी के जिला प्रधान दीदार सिंह भट्टी, सीनियर लीडर जगदीप चीमा और गेजा राम वाल्मीक मौजूद थे। इस मौके पर अश्वनी शर्मा ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मोगा में होने वाली बड़ी रैली को लेकर वर्कर्स में जोश है और वर्कर्स की ड्यूटियां इसलिए लगाई गई हैं ताकि रैली में बड़ी भीड़ जमा करके लोगों को पंजाब सरकार की नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसीज के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूरी भाजपा लीडरशिप और खासतौर अमित शाह रैली में हिस्सा लेंगे।

पंजाब सरकार पर साधा निशाना

इस मौके पर अश्वनी शर्मा ने पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी बड़े सवाल उठाए और कहा कि सरकार हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है और इस समय पंजाब में कानून का राज नहीं, माफिया राज है। पार्टी के ही अधिकारी पार्टी पर बड़े-बड़े आरोप लगा रहे हैं लेकिन अब पंजाबी बदलाव चाहते हैं। अश्वनी शर्मा ने कहा कि मोगा रैली में अमित शाह की मौजूदगी पंजाब की राजनीति में नया मोड़ लाएगी और भाजपा को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान ने केजरीवाल के हाथ पंजाब का सौदा करके बैठ गया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने कभी पंजाब और पंजाबियों से प्यार नहीं किया। राहुल गांधी न तो पंजाब को जानते हैं और न ही पंजाबियों की मिट्टी को जानते हैं।

