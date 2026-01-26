Main Menu

  • Punjab में आज : Republic Day समारोह में गरमाया माहौल तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 26 Jan, 2026 04:55 PM

breaking news punjab top 10 top

Punjab: लाडोवाल टोल प्लाजा हुआ टोल फ्री, आम जनता को बड़ी राहत

1. चाइना डोर से पतंग उड़ा रहा था पंजाब सरकार का मंत्री! क्या अब होगी कार्रवाई?
जालंधर वेस्ट से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता शीतल अंगुराल ने ...

2. गणतंत्र दिवस पर हंगामा : कुर्सी के पीछे आप विधायक और नगर काउंसिल प्रधान आमने-सामने
गणतंत्र दिवस के मौके पर मौड़ हलके में हुए डिवीजन लेवल के प्रोग्राम के दौरान मौड़ ...

3. पंजाब के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, बुधवार को खुलेंगे स्कूल
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सभी स्कूलों में एक दिन की छुट्टी की ...

4. समराला के बाद अब जीरकपुर में बड़ा हादसा! पतंगबाजी ने छीन ली 2 बच्चों की जान
जब देश और जिले के लोग गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे ...

5. Punjab: लाडोवाल टोल प्लाजा हुआ टोल फ्री, आम जनता को बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर
 भारतीय किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान यूनियन दोआबा और राजनीतिक...

6. Republic Day: श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित रही पंजाब की झांकी
77वें गणतंत्र दिवस की परेड में पंजाब की ओर से  ‘हिंद की चादर’ सिखों के ...

7. Rain Alert: पंजाब में होगी बारिश, मौसम को लेकर आई 5 दिन की बड़ी भविष्यवाणी, पढ़ें...
पंजाब में रविवार को ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। कई जिलों में शीत ...

8. गणतंत्र दिवस पर नगर निगम लुधियाना की नई कमिश्नर गायब! हर तरफ हो रही चर्चा
 पंजाब सरकार की ओर से 21 जनवरी को 26 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों ...

9. वर्दी हुई दागदार, रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत ...

10. लिव-इन रिलेशनशिप पर सख्ती? पंजाब में लाया जा सकता है नया कानून!
पंजाब में घर की चारदीवारी महिलाओं के लिए महफूज नहीं रही है। महिलाओं ...

