Breaking
Punjab में आज : Republic Day समारोह में गरमाया माहौल तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 26 Jan, 2026 04:55 PM
Punjab: लाडोवाल टोल प्लाजा हुआ टोल फ्री, आम जनता को बड़ी राहत
1. चाइना डोर से पतंग उड़ा रहा था पंजाब सरकार का मंत्री! क्या अब होगी कार्रवाई?
जालंधर वेस्ट से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता शीतल अंगुराल ने ...
2. गणतंत्र दिवस पर हंगामा : कुर्सी के पीछे आप विधायक और नगर काउंसिल प्रधान आमने-सामने
गणतंत्र दिवस के मौके पर मौड़ हलके में हुए डिवीजन लेवल के प्रोग्राम के दौरान मौड़ ...
3. पंजाब के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, बुधवार को खुलेंगे स्कूल
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सभी स्कूलों में एक दिन की छुट्टी की ...
4. समराला के बाद अब जीरकपुर में बड़ा हादसा! पतंगबाजी ने छीन ली 2 बच्चों की जान
जब देश और जिले के लोग गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे ...
5. Punjab: लाडोवाल टोल प्लाजा हुआ टोल फ्री, आम जनता को बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर
भारतीय किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान यूनियन दोआबा और राजनीतिक...
6. Republic Day: श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित रही पंजाब की झांकी
77वें गणतंत्र दिवस की परेड में पंजाब की ओर से ‘हिंद की चादर’ सिखों के ...
7. Rain Alert: पंजाब में होगी बारिश, मौसम को लेकर आई 5 दिन की बड़ी भविष्यवाणी, पढ़ें...
पंजाब में रविवार को ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। कई जिलों में शीत ...
8. गणतंत्र दिवस पर नगर निगम लुधियाना की नई कमिश्नर गायब! हर तरफ हो रही चर्चा
पंजाब सरकार की ओर से 21 जनवरी को 26 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों ...
9. वर्दी हुई दागदार, रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत ...
10. लिव-इन रिलेशनशिप पर सख्ती? पंजाब में लाया जा सकता है नया कानून!
पंजाब में घर की चारदीवारी महिलाओं के लिए महफूज नहीं रही है। महिलाओं ...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। पहले दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा जातकों को नया कार्य या प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता...
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार पर पहले से अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो सकते हैं।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। किसी के साथ व्यापारिक योजनाएं साझा करने से बचें। आर्थिक फैसलों में परिवार की सलाह...
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार में बड़ी डील मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्रों का पढ़ाई...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है। कार्य के सिलसिले में किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात...
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। परिवार के साथ घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है। कार्यस्थल पर बॉस आपके प्रयासों की सराहना कर सकते...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। बच्चे नई चीज़ें सीखने में रुचि दिखा सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। व्यापार में अच्छा लाभ होने के संकेत हैं। सिंगल जातक अपने मन की बात किसी से साझा कर सकते हैं।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। निवेश से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत और बढ़ानी होगी। व्यापारिक निर्णय जल्दबाज़ी में न...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। व्यापार से संबंधित यात्रा करनी पड़ सकती है।
