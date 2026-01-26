Republic Day: श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित रही पंजाब की झांकी

77वें गणतंत्र दिवस की परेड में पंजाब की ओर से ‘हिंद की चादर’सिखों के नौवें गुरु श्री

पंजाब डेस्कः 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में पंजाब की ओर से ‘हिंद की चादर’सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित एक सुंदर झांकी पेश की गई।

झांकी में सिख धर्म के संदेश—मानवता, दया, सच्चाई और बलिदान—को सरल तरीके से दिखाया गया। सबसे आगे ‘एक ओंकार’ का चिन्ह था, जो बताता है कि भगवान एक है। इसके बाद हाथ का प्रतीक दिखाया गया, जो इंसानियत और मदद की भावना को दर्शाता है। झांकी के पीछे रागी सिंहों द्वारा शब्द कीर्तन की झलक दिखाई गई और साथ ही खंडा साहिब का चिन्ह भी था। इसमें गुरुद्वारा श्री शीश गंज साहिब को भी दर्शाया गया, जो गुरु तेग बहादुर जी का शहादत स्थल है। इसके अलावा भाई मती दास और भाई दयाला की शहादत को भी दिखाया गया। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम ‘वंदे मातरम्’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ है। पंजाब की यह झांकी देश की एकता और पंजाब के महान इतिहास को दर्शाती है।