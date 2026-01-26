गणतंत्र दिवस पर हंगामा : कुर्सी के पीछे आप विधायक और नगर काउंसिल प्रधान आमने-सामने

गणतंत्र दिवस के मौके पर मौड़ हलके में हुए डिवीजन लेवल के प्रोग्राम के दौरान मौड़ हलका विधायक सुखवीर सिंह माइसरखाना और नगर काउंसिल प्रधान करनैल सिंह के बीच झड़प हो गई।

बठिंडा/मौड़ मंडी : गणतंत्र दिवस के मौके पर मौड़ हलके में हुए डिवीजन लेवल के प्रोग्राम के दौरान मौड़ हलका विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना और नगर काउंसिल प्रधान करनैल सिंह के बीच झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक, झंडे की रस्म निभाने के बाद नगर काउंसिल प्रधान की सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया था।

जब प्रधान ने उस व्यक्ति को सीट से उठाने की कोशिश की तो मौजूद हलका विधायक सुखबीर सिंह मैसरखाना के साथ नगर काउंसिल प्रधान की झड़प हो गई। इस दौरान प्रधान और बेटे को विधायक द्वारा धक्के मारे गए जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद DSP मौड़ कुलदीप सिंह बराड़ ने पूरी स्थिति को संभाला और माहौल को बिगड़ने से रोका। नगर काउंसिल प्रधान करनैल सिंह ने विधायक पर जानबूझकर उन्हें बेइज्जत करने के गंभीर आरोप लगाए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here