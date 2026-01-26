Main Menu

  गणतंत्र दिवस पर हंगामा : कुर्सी के पीछे आप विधायक और नगर काउंसिल प्रधान आमने-सामने

Edited By Urmila,Updated: 26 Jan, 2026 04:27 PM

chaos on republic day

गणतंत्र दिवस के मौके पर मौड़ हलके में हुए डिवीजन लेवल के प्रोग्राम के दौरान मौड़ हलका विधायक सुखवीर सिंह माइसरखाना और नगर काउंसिल प्रधान करनैल सिंह के बीच झड़प हो गई।

बठिंडा/मौड़ मंडी : गणतंत्र दिवस के मौके पर मौड़ हलके में हुए डिवीजन लेवल के प्रोग्राम के दौरान मौड़ हलका विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना और नगर काउंसिल प्रधान करनैल सिंह के बीच झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक, झंडे की रस्म निभाने के बाद नगर काउंसिल प्रधान की सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया था।

aap mla

जब प्रधान ने उस व्यक्ति को सीट से उठाने की कोशिश की तो मौजूद हलका विधायक सुखबीर सिंह मैसरखाना के साथ नगर काउंसिल प्रधान की झड़प हो गई। इस दौरान प्रधान और बेटे को विधायक द्वारा धक्के मारे गए जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद DSP मौड़ कुलदीप सिंह बराड़ ने पूरी स्थिति को संभाला और माहौल को बिगड़ने से रोका। नगर काउंसिल प्रधान करनैल सिंह ने विधायक  पर जानबूझकर उन्हें बेइज्जत करने के गंभीर आरोप लगाए।

