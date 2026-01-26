Punjab: लाडोवाल टोल प्लाजा हुआ टोल फ्री, आम जनता को बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर

भारतीय किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान यूनियन दोआबा और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं

लुधियाना (अनिल): भारतीय किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान यूनियन दोआबा और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा आज नेशनल हाईवे पर स्थित लाडोवाल टोल प्लाजा पर धरना लगाकर टोल फ्री कर दिया गया है।

इस अवसर पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन पंजाब के प्रधान दिलबाग सिंह गिल, भारतीय किसान यूनियन दोआबा के मालवा जोन प्रधान इंद्रवीर सिंह कादिया, विधानसभा हलका साहनेवाल से यूथ कांग्रेस पंजाब के कोऑर्डिनेटर एडवोकेट मनवीर सिंह धालीवाल और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन प्रितपाल सिंह बलियेवाल आदि द्वारा पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज टोल प्लाजा पर विधानसभा हलका साहनेवाल के अधीन आते गांव ससराली कॉलोनी के बाध का निर्माण ना करवाने और राहो रोड का निर्माण शुरू न करने के विरोध में धरना लगाकर पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।



उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनो से ससराली कालोनी बाध टूटा हुआ है परंतु पंजाब सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। टोल प्लाजा पर धरना लगाने के बाद टोल को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है और किसी भी वाहन चालक से टोल फीस वसूल नहीं करने दी जा रही है।