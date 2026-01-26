Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • वर्दी हुई दागदार, रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार

वर्दी हुई दागदार, रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 26 Jan, 2026 11:35 AM

vigilance s attack on corruption

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत सी.आई.ए. खन्ना में तैनात हेड कांस्टेबल रमेश कुमार को 5 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

लुधियाना (डेविन) : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत सी.आई.ए. खन्ना में तैनात हेड कांस्टेबल रमेश कुमार को 5 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को मास्टर कॉलोनी खन्ना, जिला लुधियाना के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के कारोबार से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हेड कांस्टेबल रमेश कुमार ने उससे मुलाकात कर उस पर जुए और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया। 

प्रवक्ता के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता को बताया कि खन्ना के सीआईए इंचार्ज नरपिंदरपाल सिंह ने उसे बुलाया है। जब शिकायतकर्ता सीआईए कार्यालय गया, तो वहां उस पर सट्टेबाजी और अवैध लॉटरी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया और हेड कांस्टेबल रमेश कुमार के माध्यम से 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई। साथ ही शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाने और गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गई।

शिकायतकर्ता ने मजबूरी में 2 लाख 20 हजार रुपये का इंतजाम किया और खन्ना में अपने परिचित दिनेश कुमार के घर आरोपी को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन पूरी रकम न होने के कारण आरोपी ने पैसे वापस कर दिए और पूरी 5 लाख रुपये की राशि लाने की मांग की। बाद में आरोपी द्वारा रिश्वत की रकम बढ़ाकर 5 लाख रुपये से 5 लाख 20 हजार रुपये कर दी गई। रिश्वत नहीं देना चाहने पर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो यूनिट, होशियारपुर से संपर्क किया।

और ये भी पढ़े

शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी हेड कांस्टेबल रमेश कुमार को शिकायतकर्ता से 5.2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ब्यूरो ने बताया कि खन्ना के सीआईए इंचार्ज नरपिंदरपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाकर उसके घर और अन्य संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना लुधियाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!