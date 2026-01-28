Main Menu

  • Punjab में आज : नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी तो वहीं AAP MLA ने घेरा केजरीवाल, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 28 Jan, 2026 05:02 PM

Punjab : पतंग उड़ाने पर लगा बैन! प्रशासन की नाकामी के बाद पंचायत ने संभाली कमान

1. मोहाली में दिन दिहाड़े बड़ी वारदात, SSP दफ्तर के बाहर व्यक्ति की गोली मारकर ह+त्या
मोहाली जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब एसएसपी कार्यालय से कुछ ही कदम की दूरी ...

2. पंजाब में एक और गुरु घर में बेअदबी, संगत में भारी रोष
पठानकोट के रामपुर इलाके में गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की घटना सामने आई है। जानकारी ...

3. पंजाब: सुबह-सुबह पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के घर ED की Raid
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ ...

4. Punjab : पतंग उड़ाने पर लगा बैन! प्रशासन की नाकामी के बाद पंचायत ने संभाली कमान
ब्लॉक रामपुरा के गांव भैणी चूहड़ की ग्राम पंचायत ने लोगों की जान-माल की सुरक्षा को सर्वोपरि...

5. सरकारी घर खाली करवाने पर विधायक पठान माजरा ने LIVE होकर घेरा केजरीवाल, दी चेतावनी
पंजाब पुलिस पटियाला के सनौर से आम आदमी पार्टी  के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा से ...

6. पंजाब को केंद्र सरकार का तोहफा! 2 प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने पंजाब के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए दोराहा और धुरी ...

7. Punjab: एक साथ चमकी सभी दोस्तों की किस्मत, हो गए मालामाल
 लुधियाना में दोस्तों द्वारा मिलकर खरीदी गई एक लॉटरी टिकट पर 10 लाख रुपये का इनाम ...

8. पंजाब में फिर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
बीते दिनों पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है...

9. दिन चढ़ते पंजाब में बड़ी वारदात, मेडिकल स्टोर के मालिक की गोलियां मारकर ह\त्या
सरहदी कस्बा  डेरा बाबा नानक में आज सुबह 8 बजे एक मशहूर मेडिकल स्टोर के मालिक ...

10. चंडीगढ़ के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बंद किए गए Schools
चंडीगढ़ के स्कूलों में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब 5 बड़े स्कूलों को ...

