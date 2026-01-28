36 minutes ago
Punjab में आज : नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी तो वहीं AAP MLA ने घेरा केजरीवाल, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 28 Jan, 2026 05:02 PM
Punjab : पतंग उड़ाने पर लगा बैन! प्रशासन की नाकामी के बाद पंचायत ने संभाली कमान
1. मोहाली में दिन दिहाड़े बड़ी वारदात, SSP दफ्तर के बाहर व्यक्ति की गोली मारकर ह+त्या
मोहाली जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब एसएसपी कार्यालय से कुछ ही कदम की दूरी ...
2. पंजाब में एक और गुरु घर में बेअदबी, संगत में भारी रोष
पठानकोट के रामपुर इलाके में गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की घटना सामने आई है। जानकारी ...
3. पंजाब: सुबह-सुबह पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के घर ED की Raid
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ ...
4. Punjab : पतंग उड़ाने पर लगा बैन! प्रशासन की नाकामी के बाद पंचायत ने संभाली कमान
ब्लॉक रामपुरा के गांव भैणी चूहड़ की ग्राम पंचायत ने लोगों की जान-माल की सुरक्षा को सर्वोपरि...
Punjab में आज : कोर्ट व स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी तो वहीं घने कोहरे का Alert, पढ़ें Top...
Punjab में आज : स्कूलों व कॉलेज को मिली धमकी तो वहीं मौसम विभाग की चेतावनी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बड़े अफसरों के तबादले तो वहीं फिर बिगड़ेगा मौसम, पढ़ें Top 10
5. सरकारी घर खाली करवाने पर विधायक पठान माजरा ने LIVE होकर घेरा केजरीवाल, दी चेतावनी
पंजाब पुलिस पटियाला के सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा से ...
6. पंजाब को केंद्र सरकार का तोहफा! 2 प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने पंजाब के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए दोराहा और धुरी ...
7. Punjab: एक साथ चमकी सभी दोस्तों की किस्मत, हो गए मालामाल
लुधियाना में दोस्तों द्वारा मिलकर खरीदी गई एक लॉटरी टिकट पर 10 लाख रुपये का इनाम ...
8. पंजाब में फिर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
बीते दिनों पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है...
9. दिन चढ़ते पंजाब में बड़ी वारदात, मेडिकल स्टोर के मालिक की गोलियां मारकर ह\त्या
सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक में आज सुबह 8 बजे एक मशहूर मेडिकल स्टोर के मालिक ...
10. चंडीगढ़ के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बंद किए गए Schools
चंडीगढ़ के स्कूलों में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब 5 बड़े स्कूलों को ...
Punjab में आज : राजा वड़िंग और चन्नी में वार-पलटवार तो वहीं लुधियाना में हुआ शिफ्ट CBSE रीजनल ऑफिस,...
Punjab में आज : आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिया इस्तीफा तो वहीं सुनील जाखड़ की बिगड़ी तबीयत, पढ़ें...
Punjab में आज : राजनीति में हलचल तो वहीं हिरासत में BJP के बड़े लीडर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : आतंकी शहजाद भट्टी का साथी गिरफ्तार तो वहीं इंटरनेशनल ड्रग तस्कर का निधन, पढ़ें Top...
Punjab में आज : 10वीं के छात्र के लिए काल बनी चाइना डोर तो वहीं मौसम Alert, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : आतिशी वीडियो का दिल्ली फॉरेंसिक जांच में सच आया सामने तो वहीं जिंदा जली मां-बेटी,...
Punjab में आज : पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी को लगा झटका तो वहीं Weather...
Punjab में आज : Republic Day समारोह में गरमाया माहौल तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें
मेष (Aries)
आज ऊर्जा से भरपूर दिन रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास से निभाएंगे।
वृषभ (Taurus)
आज का दिन स्थिरता और सोच-समझ कर निर्णय लेने का है। धन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी
मिथुन (Gemini)
आज संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। नौकरी और व्यापार में बातचीत से लाभ होगा। नए संपर्क बन सकते हैं। मन थोड़ा
कर्क (Cancer)
भावनात्मक रूप से आज आप संवेदनशील रह सकते हैं। किसी पुराने विषय पर सोच अधिक हो सकती है। कार्यक्षेत्र में
सिंह (Leo)
आज आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। कोई रुका हुआ
कन्या (Virgo)
आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। सहकर्मियों का सहयोग
तुला (Libra)
आज संतुलन बनाए रखना सबसे ज़रूरी रहेगा। काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बैठाना पड़ेगा। कला,
वृश्चिक (Scorpio)
आज गहरी सोच और एकाग्रता आपके काम आएगी। शोध, विश्लेषण या गुप्त योजनाओं में सफलता मिल सकती है।
धनु (Sagittarius)
आज यात्रा या नई योजनाओं के योग हैं। सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल रहेगी। कार्यक्षेत्र में अवसर मिल सकते
मकर (Capricorn)
आज मेहनत और अनुशासन का फल मिलने का दिन है। करियर में स्थिर प्रगति होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रस
कुंभ (Aquarius)
आज नए विचार और अलग सोच आपको आगे बढ़ाएगी। तकनीक, नवाचार या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए
मीन (Pisces)
आज अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा। आध्यात्मिक या रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य ज़रूरी है। किसी करीबी की
