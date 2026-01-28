पंजाब में एक और गुरु घर में बेअदबी, संगत में भारी रोष

Edited By Urmila,Updated: 28 Jan, 2026 02:18 PM
पठानकोट के रामपुर इलाके में गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, गुरुद्वारा में पावन स्वरूप के अंगों को नुकसान पहुंचाया गया।
पठानकोट (सोनू): पठानकोट के रामपुर इलाके में गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, गुरुद्वारा में पावन स्वरूप के अंगों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे संगत में भारी आक्रोश पाया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही सत्कार कमेटी मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। पावन स्वरूप को बाद में एसजीपीसी के अंतर्गत आने वाले गुरुद्वारा बाठ साहिब में सुरक्षित रखा गया। हालांकि, स्थानीय प्रचारकों द्वारा अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने की शिकायत भी सामने आई है।
