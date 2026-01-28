Punjab : पतंग उड़ाने पर लगा बैन! प्रशासन की नाकामी के बाद पंचायत ने संभाली कमान

Edited By Urmila,Updated: 28 Jan, 2026 04:43 PM
चाऊके, बठिंडा (विजय वर्मा): ब्लॉक रामपुरा के गांव भैणी चूहड़ की ग्राम पंचायत ने लोगों की जान-माल की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पतंगबाजी के खिलाफ एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर गांव की सीमा के भीतर पतंग उड़ाने तथा दुकानों पर पतंगों सहित चाइना डोर की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
पारित प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंचायत ने गांववासियों से अपील की है कि वे इस फैसले की पूरी तरह पालन करते हुए सहयोग करें, ताकि आए दिन होने वाले हादसों से बचा जा सके।
इस मौके पर सरपंच मिठ्ठा सिंह ने कहा कि पतंग उड़ाने के दौरान विशेषकर चाइना डोर के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और कई बार जानलेवा हादसे भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि चाइना डोर की अवैध बिक्री अब लोगों की मौत का कारण बनती जा रही है, जिसे रोकना बेहद जरूरी हो गया था।
सरपंच ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार और प्रशासन चाइना डोर की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने में नाकाम रहे हैं, जिसके चलते गांव स्तर पर ही यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत का उद्देश्य किसी की खुशी पर रोक लगाना नहीं, बल्कि गांववासियों—खासकर बच्चों, पशुओं और पक्षियों—की जान की रक्षा करना है।
पंचायत सदस्यों ने भी लोगों से कानून का पालन करते हुए पतंगबाजी से परहेज करने और प्रशासन का साथ देने की अपील की, ताकि गांव को हादसा-मुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके।
इस अवसर पर सुखप्रीत सिंह सुख्खी, जगसीर सिंह डेयरी वाला, मनमिंदर सिंह, जसविंदर सिंह नंबरदार, हरजिंदर सिंह, यमला सिंह पंच, बूटा सिंह पंच, भोलू सिंह पंच, अंग्रेज सिंह पंच, बाबू सिंह पंच, रणजीत कौर पंच, कुलदीप सिंह पंच, राजू सिंह, भिंदर सिंह, लखा सिंह, बिक्कर सिंह और अवतार सिंह सूबेदार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
